Sevilla wohl scharf auf Fernando von Galatasaray - kommt Roque Mesa im Tausch?

Sportdirektor Monchi steht beim FC Sevilla offenbar vor der nächsten Sommerverpflichtung. So soll Mittelfeldakteur Fernando von Galatasaray kommen.

Der ist offenbar am brasilianischen Mittelfeldspieler Fernando von interessiert. Das berichtet die Marca. Der 31-Jährige hat beim türkischen Meister noch einen Vertrag bis 2020.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Im Gegenzug könnte für Fernando der Spanier Roque Mesa nach Istanbul wechseln. In einem Interview mit La Provincia bestätigte der mögliche Tauschspieler bereits, bei den Andalusiern auf der Streichliste zu stehen. "Die Realität ist, dass ich einer der verkäuflichen Spieler hier bin", so der Spanier.

Cenk Ergün: Fernando-Wechsel zu Sevilla "in ein paar Tagen"

Auch Fernando geht wohl von einem Wechsel aus. So soll er dem ehemaligen Sportdirektor von Galatasaray, Cenk Ergün, bereits seinen Abgang bestätigt haben. Gegenüber A Spor sagte Ergün: "Er erklärte mir, dass der Transfer nach Sevilla in ein paar Tagen abgeschlossen sei."

Fernando kam bereits 2017 für rund sechs Millionen Euro von zu Galatasaray. Mit dem Klub vom Bosporus gewann der defensive Mittelfeldspieler in den vergangenen zwei Jahren zwei türkische Meisterschaften und einmal den Pokal. In der abgelaufenen Spielzeit kam Fernando auf zwei Tore und vier Vorlagen in 32 Pflichtspielen.