Serie A: Italiens Fangruppen rufen zu Stadionboykott auf

In der italienischen Serie A sind wieder 1000 Zuschauer im Stadion erlaubt. Viel zu wenig für den Geschmack der Fangruppen.

Italienische Fangruppen protestieren gegen die Entscheidung der Regierung in Rom, lediglich 1000 Zuschauer pro Serie-A-Spiel zuzulassen. Organisierte Ultra-Gruppen riefen die Anhänger zu einem Boykott auf. "Entweder alle oder niemand", lautete der Slogan der Ultras. Sie kritisierten, dass die Stadien nicht wieder komplett für Zuschauer geöffnet worden seien.



"Masken, Distanzierung und beschränkte Zahl von Plätzen: Das entspricht nicht unserer Art, den Fußball zu erleben", betonten die Anführer der Ultra-Gruppen. Sie appellierten an die Fans, die Stadien zu boykottieren, wenn diese nicht wieder komplett für Besucher geöffnet werden.

Regierung gibt grünes Licht für 1000 Zuschauer

Die italienische Regierung hatte am Samstagabend grünes Licht für jeweils 1000 Zuschauer in den Spielen der Serie A in allen 20 Regionen gegeben.

Im Oktober will die Regierung aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie entscheiden, ob die Stadien wieder einer größeren Zahl von Zuschauern zugänglich gemacht werden sollen. Dies sagte Sportminister Vincenzo Spadafora.