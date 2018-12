Serie A: Inter-Fan kommt bei Autounfall ums Leben - vier Neapel-Anhänger bei Krawallen verletzt

Nach dem Schlusspfiff des Top-Spiels zwischen Inter und Napoli spielten sich noch tragische Szenen ab. Bei einem Unfall kam ein 35-Jähriger zu Tode.

Ein Anhänger des italienischen Erstligisten Inter Mailand ist am Mittwochabend nach dem 1:0 im Spitzenspiel der Serie A gegen den SSC Neapel bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Der 35-Jährige wurde in der Nähe des Giuseppe-Meazza-Stadions von einem Van überfahren und erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab. Am Steuer des Unfallwagens habe ein Gästefan gesessen, teilten die Behörden mit. Nach dem Fahrzeug wird noch gesucht.

Italiens Innenminister Matteo Salvini bezeichnete den Tod des Inter-Fans als unannehmbar. Er kündigte ein Treffen mit dem Management der beiden Klubs und den Chefs der Fangemeinschaften an.

Nach Abpfiff: Napoli-Fans bei Messerstecherei verletzt

Bei Zusammenstößen rivalisierender Fans im Anschluss an die Partie waren vier Neapel-Anhänger durch Messerstiche verletzt worden. In die Krawalle, die rund um das Stadion San Siro ausbrachen, waren nach Medienberichten circa 50 Fans verwickelt. Die Polizei musste eingreifen, um eine Eskalation zu verhindern.

Der Mailänder Polizeichef, Marcello Cardona, sprach von organisierten Krawallen. "Wir werden sehr hart mit den Tätern umgehen", kündigte er an. Am Donnerstag nahm die Polizei drei Männer fest, die beschuldigt werden, sich an den Krawallen beteiligt zu haben. Zudem werde gegen sechs weitere Verdächtige ermittelt, außerdem seien zehn Wohnungen von Hooligans durchsucht worden.