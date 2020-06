Serie A erlaubt fünf Auswechslungen

In der italienischen Serie A steht schon bald der Re-Start der Saison 2019/20 an. Dafür werden nun letzte Vorbereitungen getroffen.

Die italienische folgt dem Beispiel der deutschen sowie der englischen Premier League und setzt im Saison-Endspurt ebenfalls auf eine Erhöhung des Wechselkontingents. Statt drei sind an den letzten zwölf Spieltagen fünf Auswechslungen erlaubt, dies teilte der Ligaverband FIGC am Freitagabend mit. Die Wechsel dürfen dabei allerdings nur in der Halbzeit sowie bei maximal drei Unterbrechungen während des Spiels vorgenommen werden.

Möglich wird dies durch einen entsprechenden Vorschlag der FIFA sowie einen Erlass der Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) vom 8. Mai. Ziel ist es angesichts der kurzen Vorbereitungszeit, Verletzungen im dicht getakteten Saisonfinale vorzubeugen. Die italienische Meisterschaft ist seit dem 9. März wegen der Corona-Pandemie unterbrochen und wird am 20. Juni neu starten.