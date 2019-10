Serie A: Claudio Ranieri neuer Coach von Sampdoria Genua

Leicesters Meistermacher Claudio Ranieri hat eine neue Aufgabe. Der 67-jährige Italiener folgt bei Sampdoria Genua auf Eusebio Di Francesco.

Der abstiegsgefährdete italienische Erstligist Genua hat Claudio Ranieri als neuen Trainer verpflichtet. Der ehemalige Meistercoach von und Trainer der tritt die Nachfolge von Eusebio Di Francesco an, von dem sich der Klub am Montag getrennt hatte.

Der 67-jährige Ranieri unterzeichnete nach Medienangaben bei Sampdoria einen Vertrag bis 2021. Sein Debüt auf der Trainerbank von Sampdoria gibt Ranieri am 20. Oktober beim Meisterschaftsspiel gegen seinen Ex-Klub AS Rom. Am selben Tag feiert er seinen 68. Geburtstag.

Sampdoria, Meister von 1991 und viermaliger Pokalsieger, belegt nach der jüngsten 0:2-Niederlage bei Hellas Verona mit nur drei Punkten und vier Toren nach sieben Saisonspielen den letzten Tabellenplatz in der .