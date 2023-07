In der vergangenen Saison spielten die Teams aus Italien sehr stark in der Champions League. Wie viele CL-Plätze hat die Serie A?

Die Serie A gehört bereits seit Jahrzehnten zu den Topligen in Europa. In den vergangenen Jahren ist die höchste Spielklasse in Italien gemessen am Abschneiden ihrer Klubs in den europäischen Wettbewerben aber meist hinter der Premier League (England), LaLiga (Spanien) und der Bundesliga (Deutschland) zurückgeblieben.

In der Saison 2022/23 erlebte die Serie A jedoch einen Aufschwung. Mit der SSC Neapel, AC Mailand und Inter Mailand erreichten gleich drei Vereine in der Champions League das Viertelfinale, die beiden Mailänder Vereine zogen dann ins Halbfinale ein und Inter schaffte es nach einem Halbfinalsieg gegen den Stadtrivalen gar ins Finale. In diesem musste man sich Manchester City mit 0:1 geschlagen geben.

Hinzu kamen noch der Finaleinzug der AS Rom in der Europa League und der AC Florenz in der Conference League.

In der Saison 2022/23 trumpften die Vereine aus der Serie A auf. GOAL verrät Euch, wie viele Plätze die Serie A in der Champions League hat.

Wie viele Champions-League-Plätze hat die Serie A?

Ganz egal, wie wichtig und spektakulär die internationalen Ligen sind, strahlt in Europa über allem die Champions League. Sie genießt das größte internationale Interesse, dort gibt es am meisten Geld zu verdienen und jeder Teilnehmer will den großen Henkelpott gewinnen.

An der Champions League kann aber nicht jeder Klub teilnehmen. Die Anzahl der Teilnehmer eines jeden Landes wird über die UEFA-Fünfjahreswertung geregelt. In diese werden die Ergebnisse in den europäischen Wettbewerben aufgenommen.

Die Höchstanzahl von Vereinen eines Landes in der Champions League ist im Normalfall vier. In diesen Genuss kommen aber nur die Länder auf den ersten vier Plätzen in der UEFA-Fünfjahreswertung.

Italien liegt in der aktuellen Fünfjahreswertung auf Platz vier. Das heißt, dass in der Saison 2023/24 vier Mannschaften aus der Serie A in der Gruppenphase der Champions League spielen. Das sind Meister SSC Neapel sowie die in der Vorsaison auf den Plätzen zwei bis vier platzierten Lazio Rom, Inter Mailand und AC Mailand.

Die Abschlusstabelle der Serie A, Saison 2022/23