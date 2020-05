Serie A nimmt sich Bundesliga zum Vorbild: Italien beschließt Hygiene- und Sicherheitskonzept

Die Serie A möchte sich bei einem Neustart an der Bundesliga orientieren: Das beschlossene Hygienekonzept ähnelt Deutschland in vielen Punkten.

Der italienische Fußball nimmt sich die bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs der zum Vorbild.

Laut des vom Fußballverband FIGC beschlossenen Hygiene- und Sicherheitskonzepts haben wie in nur rund 300 Personen Zutritt zum Stadion. Die Spieler jedes Teams sollen zudem regelmäßig Tests unterzogen und mit zwei Bussen in die Stadien gefahren werden.

Neustart der Serie am 13. Juni? Entscheidung soll nächste Woche fallen

Die italienische Regierung will am Donnerstag (28. Mai) über den Neustart entscheiden. Dann ist ein Treffen von Sportminister Vincenzo Spadafora mit Verbandschef Gabriele Gravina und Liga-Präsident Paolo Dal Pino geplant. Verband und Liga hoffen auf einen Restart am 13. Juni.

Die Meisterschaft wurde wegen der Corona-Pandemie am 9. März unterbrochen. Seit dieser Woche können Mannschaften in Italien wieder trainieren.