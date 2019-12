Serie A: "Black-Friday"-Eklat! AS Rom, Fiorentina und Inter Mailand kritisieren Corriere dello Sport

Am Donnerstag hat ein weiterer Rassimusskandal den italienischen Fußball überschattet. Die Corriere dello Sport sorgte für einen Eklat.

Mit "Black Friday" kündigte der Corriere dello Sport auf der Titelseite das Wiedersehen von Chris Smalling und Romelu Lukaku am kommenden Freitag bei der Begegnung zwischen der AS Roma und (20.45 Uhr live auf DAZN) an.

Smalling und Lukaku waren von 2017 bis zum Sommer 2019 Teamkollegen bei , ehe es beide Spieler per Leihgeschäft in die zog. Smalling bei der Roma und Lukaku bei den Nerazzurri sind in ihren neuen Klubs Stammspieler, Erfolgsgaranten - und dunkelhäutig. Daher wird das an den Aktionstag aus den USA angelehnte Wortspiel der Zeitung als geschmacklos angesehen.

"Black Friday" konterkariert Kampf gegen Rassismus

Die Roma, Inter und der reagierten via Twitter mit Empörung auf das Zeitungscover. Roma-Sprecher Paul Rogers sagte gegenüber BBC Sport , dass die grundsätzliche Intention des Artikels positiv gewesen sei, die Überschrift jedoch die anti-rassistische Nachricht des Artikels "komplett in den Schatten gestellt" habe.

"Unglücklicherweise mussten wir über unsere Social-Media-Kanäle feststellen, dass die meisten Menschen nur diese unbedachte Überschrift lesen und nicht den eigentlichen Artikel", sagte Rogers: "Das führt zu neuen Problemen in einer Zeit, in der wir versuchen, gegen Rassismus im italienischen Fußball anzukämpfen."

Zuletzt war es in italienischen Stadien wiederholt zu rassistischen Anfeindungen von den Rängen gegen farbige Spieler gekommen , beim 2:1-Sieg von Inter bei Cagliari war es unter anderem Lukaku, der von Fans der Heimmannschaft mit Affenlauten bedacht wurde . In der Folge hatten sich die Top-Klubs der Serie A zusammengeschlossen und eine "gemeinsame und harte Anti-Rassismus-Politik" fahren zu wollen.

It is totally unacceptable to see such casual ignorance on racism. We will not stay silent on this issue…

Non sono più tollerabili superficialità e ignoranza sul tema del razzismo. Non resteremo più in silenzio davanti a questo problema. #togetheragainstracism pic.twitter.com/kxKBP7CVox — AC Milan (@acmilan) December 5, 2019

Während die Fiorentina auf die Corriere-Titelseite lediglich mit einem "Sprachlos"-Tweet reagierte, kritisierte auch Inters Stadrivale die Wortwahl der Zeitung. "Es ist total inakzeptabel, eine solche Ignoranz beim Thema Rassismus zu sehen. Wir werden nicht still sein", ließ der Klub über seinen Twitter-Account verlauten.