Serie A: Besitzer sucht Käufer für AS Rom

Die AS Rom wechselt wohl in Bälde ihren Besitzer. Der Besitzer aus den USA plant, sich vom Traditionsverein zurückzuziehen.

Vereinsbesitzer James Pallotta will sich trotz der gescheiterten Verhandlungen mit dem US-Unternehmer Dan Friedkin vom italienischen Erstligisten trennen. "Ich werde älter und denke an die Zukunft. Ich möchte den Klub sicheren Händen überlassen. Ich suche jemanden, der eine gute Führung für AS Rom sein kann, damit der Klub wettbewerbsfähig sein kann", sagte der 62 Jahre alte US-Unternehmer.

Pallotta, der 2011 beim Ex-Meister eingestiegen war, ist seit 2014 einziger Eigentümer des Hauptstadtklubs. Friedkin hatte Pallotta 575 Millionen Euro für den Erwerb des Vereins angeboten. Der Eigentümer, der sich mindestens 790 Millionen Euro vom Deal erhofft hatte, lehnte das Angebot ab.