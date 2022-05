Serie A: AC Milan erstmals seit 2011 wieder italienischer Meister

Die AC Mailand ist erstmals seit der Saison 2010/11 wieder italienischer Meister. Am letzten Spieltag der Serie A machte ein 3:0 bei US Sassuolo den 19. Titel in der Vereinsgeschichte perfekt.

Milan war mit zwei Punkten Vorsprung auf Stadtrivale Inter, das zeitgleich auf Sampdoria Genua traf und ebenfalls mit 3:0 gewann, in den finalen Spieltag gegangen und sicherte sich den Scudetto letztlich souverän.

Milan dank Giroud früh auf Scudetto-Kurs

Bereits nach der ersten Hälfte führten die Gäste in Sassuolo dank eines Doppelpacks von Olivier Giroud und eines Treffers von Franck Kessie komfortabel. Die deutliche Führung hatte auch während des zweiten Durchgangs Bestand.

Damit endet eine lange Durststrecke bei den Rossoneri. Die letzte Meisterschaft aus dem Jahr 2011 war gleichzeitig auch der letzte große Titel in der glorreichen Historie des Klubs.