Sergio Reguilon erzählt Spanferkel-Anekdote über Jose Mourinho

Tottenham-Trainer Jose Mourinho überraschte seinen Spieler Sergio Reguilon am ersten Weihnachtsfeiertag mit einem ganz besonderen Geschenk.

Seit dieser Saison spielt Sergio Reguilon (24) unter Jose Mourinho (57) für . Der Ex-Madrilene schwärmt im Interview mit der AS vom Portugiesen.

"Ich wünsche mir, Sie würden Mourinho so kennen, wie ich ihn kenne", sagte Reguilon. "Am ersten Weihnachtsfeiertag zum Beispiel. Er weiß, dass ich allein bin. Wir kamen am 25. zum Training und ich hatte einen Karton an meinem Platz. Ich habe ihn geöffnet und es war ein Spanferkel, das bereits gekocht war."

Reguilon über Mourinho: "Ich könnte viele solcher Geschichten erzählen"

Für Reguilon ist das beispielhaft für Mourinhos Umgang mit seinen Spielern. "Ich könnte viele solcher Geschichten erzählen. Es sind die Details, die die Leute nicht mitbekommen, aber für einen Fußballer sind sie sehr wichtig."

Es war nicht das erste Mal, dass Reguilon Essen von seinem Trainer bekam. Mourinho hatte vor dem 2:0-Sieg der Spurs gegen im November mit Reguilon gewettet, dass er es nicht schaffe, sich nicht von Gegenspieler Riyad Mahrez ausdribbeln zu lassen.

Reguilon verlor keinen Zweikampf gegen den Algerier und Mourinho schenkte seinem Linksverteidiger einen Iberico-Schinken im Wert von über 500 Euro.