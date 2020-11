Real Madrid: PSG denkt über Sergio Ramos nach, Verlängerungen mit Neymar und Kylian Mbappe haben Vorrang

Sergio Ramos' Vertrag bei Real Madrid läuft nur noch bis kommenden Sommer. Nun soll PSG seine Fühler nach dem Spanier ausgestreckt haben.

Der amtierende französische Meister PSG beschäftigt sich mit einer Verpflichtung von Real Madrids Innenverteidiger Sergio Ramos ( ). Nach Informationen von Goal und SPOX genießt ein möglicher Transfer des spanischen Nationalspielers entgegen eines anderslautenden Medienberichts an der Seine allerdings keine Priorität.

Die AS hatte geschrieben, der Tabellenerste der locke den 34-Jährigen mit einem Dreijahresvertrag und einem Nettogehalt von 20 Millionen Euro per annum in die Ligue 1. Da Ramos' Vertrag bei den Königlichen im kommenden Sommer ausläuft, darf er ab Januar mit anderen Klubs verhandeln.

PSG: Neymar und Kylian Mbappe sollen verlängern

Allerdings strebt PSG nach Informationen von Goal und SPOX zunächst die (kostspieligen) Vertragsverlängerungen seine begehrten Starstürmer Neymar und Kylian Mbappe an. Die beiden Offensivspieler sind jeweils noch bis 2022 an Paris gebunden.

Mehr Teams

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie wollen sich die Pariser auf dem Transfermarkt zurückhalten. Dementsprechend wäre aus finanzieller Sicht ein Ramos-Transfer und die Verlängerungen mit den beiden Superstars eher unwahrscheinlich.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Während Mbappe in der Vergangenheit mit einem Wechsel zu Real in Verbindung gebracht wurde, war bei Neymar zuletzt wiederholt eine Rückkehr zum FC Barcelona Thema.

Vertragsgespräche: Ramos will zwei Spielzeiten, Real bietet ein Jahr

Zwischen Real und Ramos stocken derweil die Verhandlungen. Während der Abwehrspieler sein Arbeitspapier fest um zwei weitere Jahre verlängern möchte, sollen die Königlichen ihrem Kapitän lediglich ein Jahr mit Option auf ein weiteres bieten.



Quelle: Imago Images / Cordon Press / Miguelez Sports

Die Madrilenen verlängern die Verträge von Spielern über 30 in der Regel nur um eine weitere Saison. Eine Ausnahme stellte dabei Ex-Torjäger Cristiano Ronaldo dar, der bei seiner letzten Verlängerung bei Real im Alter von 31 Jahren ein neues Arbeitspapier über drei Spielzeiten erhielt.