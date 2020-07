Florentino Perez: Sergio Ramos wird seine Karriere "sicher" bei Real Madrid beenden

Im Sommer 2019 sah es so aus, als würde Sergio Ramos Real Madrid doch noch einmal verlassen. Nun ist Florentino Perez vom Gegenteil überzeugt.

Real Madrids Präsident Florentino Perez ist überzeugt davon, dass sein Kapitän Sergio Ramos in seiner Laufbahn für keinen anderen Verein als die Königlichen mehr auflaufen wird.

"Ramos wird seine Karriere sicher bei beenden", sagte Perez am Donnerstagabend nach dem Gewinn der spanischen Meisterschaft durch den 2:1-Erfolg über Villarreal bei Movistar. "Es gibt immer Gerede, das wird sich nie ändern, aber trotzdem sind alle ganz entspannt. Er ist mehr als ein Kapitän. Er hat die Mannschaft großartig angeführt."

Sergio Ramos: Vertrag bei Real Madrid läuft 2021 aus

Ramos, mittlerweile 34 Jahre alt, steht bei Real nur noch bis Ende Juni 2021 unter Vertrag. Im Sommer 2019 liebäugelte der Innenverteidiger noch mit einem Abschied aus Madrid, hatte wohl ein lukratives Angebot aus vorliegen.

Mehr Teams

Seinerzeit stand Ramos nach der enttäuschenden Spielzeit 2018/19 in der Kritik, schien nicht mehr unantastbar. Durch seine starken Leistungen in dieser Spielzeit hat der 170-malige spanische Nationalspieler jegliche Zweifel an ihm jedoch beiseite gewischt.

Sergio Ramos ein Garant für Reals Meistertitel

In 34 von bislang 37 -Partien dieser Saison kam Ramos zum Einsatz, dabei gelangen ihm für einen Abwehrmann starke zehn Tore. Ramos' Anteil daran, dass Real das Rennen um den Titel gegen Barca für sich entscheiden konnte, ist daher sehr groß.

Für Ramos ist es die fünfte spanische Meisterschaft mit den Königlichen. Der Welt- und zweifache Europameister war 2005 für 27 Millionen Euro vom nach Madrid gewechselt. Seither hat er 649 Pflichtspiele für Real absolviert.