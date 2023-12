"Spinnweben dran": Sergio Agüero verrät dümmsten Kauf als Star von Manchester City

Agüero gab als Star von Man City für eine Sache richtig viel Geld aus. Warum er das getan hat, kann er sich heute nicht erklären.

WAS IST PASSIERT? Sergio Agürero hat in einem Interview verraten, was sein dümmster Einkauf als hochbezahlter Fußballprofi war: Der Autoliebhaber leistete sich einen Lamborghini - aber fahren wollte er ihn offenbar nicht.

WAS WURDE GESAGT? Die Marca zitiert den mittlerweile 35 Jahre alten Ex-Stürmer aus einem Interview mit dem argentinischen TV-Sender Santo Sabado. Darin verriet er, dass er sich in seiner Zeit bei den Cityzens einen Lamborghini gekauft habe. Laut Marca soll es sich um einen Aventador handeln: Ein solcher Lamborghini kostet mehrere hunderttausend Euro.

"Ich weiß nicht, warum ich verdammt nochmal einen Lamborghini gekauft habe", sagte Agüero. "Ich bin in sechs Jahren vielleicht 1.200 Kilometer gefahren - ich habe ihn kaum genutzt." Zwei Jahre lang habe er sich die Frage gestellt, warum er sich für den Kauf entschieden habe: "Er wird nur kalt, wenn es regnet, sonst nichts. Es sind Spinnweben dran."

WAS IST DER HINTERGRUND? Agüero ging von 2011 bis 2021 für Man City auf Torejagd und gewann mit dem Team fünf Premier-League-Titel. Zu seinen Hochzeiten gehörte er zu den bestbezahlten Spielern der Liga. 2021 wechselte er zum FC Barcelona, musste seine Karriere dann aber aufgrund von Herzrhythmusstörungen beenden.

WIE GING ES WEITER? Nach seinem Karrierende baute Agüero ein eigenes eSports-Team auf. 2022 stieg Lionel Messi bei KRU Esports als Mitbesitzer ein. Außerdem spielte er in der Kings League von Gerard Pique.