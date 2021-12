Sergio Agüero schenkte jedem ManCity-Mitarbeiter beim Abschied eine Uhr

Sergio Agüero hat seine Karriere mit nur 33 Jahren aufgrund von Herzproblemen beenden müssen. "Ein besonderer Typ", habe nach Meinung von Pep Guardiola die Fußballbühne verlassen. Wie besonders, zeigt eine Geschichte über den Argentinier, die sich bei seinem Abschied von Manchester City ereignete.

Wie das Portal The Athletic im Sommer berichtete, habe Agüero jedem einzelnen Mitarbeiter rund um das Profiteam der Citizens eine Luxus-Uhr zum Abschied geschenkt. Über 60 Staff-Mitglieder sollen die Wahl gehabt haben zwischen einer Hublot - Stückpreis circa 9.400 Euro - und einer Tag Heuer im Formel-1-Modell - Stückpreis circa 1.800 Euro.

Auf jeder Uhr wurde außerdem die Abschiedsbotschaft "Gracias! Kun Agüero!" eingraviert. Neben dem Uhrengeschenk veranstaltete Agüero außerdem noch eine eigene Lotterie. Jeder Mitarbeiter erhielt ein Los. Hauptpreis war Agüeros frisch erworbener Range Rover.

Agüero war 2011 für rund 40 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt und binnen zehn Jahren zur absoluten Vereinslegende aufgestiegen. Mit seinen 184 Premier-League-Toren liegt er aktuell auf Platz vier der ewigen Torschützenliste der Elite-Liga hinter Andy Cole (187), Wayne Rooney (208) und Alan Shearer (260). Allerdings benötigte er im Gegensatz zu den drei vor ihm liegenden Legenden nicht mal annähernd 400 Einsätze. Sein Schnitt von 108 Minuten pro Tor ist einsame Spitze.

Eines seiner 184 Tore bescherte den Skyblues im Jahr 2012 die erste Meisterschaft nach 44 Jahren - und einen der legendärsten Momente der Premier-League-Geschichte. Im letzten Spiel der Saison lag City gegen die Queens Park Rangers bis in die Nachspielzeit mit 1:2 zurück, benötigte jedoch einen Sieg, weil Manchester United zeitgleich mit einem 1:0 über Sunderland vorbeigezogen war. In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Edin Dzeko zum Ausgleich, zwei Minuten später traf Agüero zum 3:2 und machte City somit zum Meister.

Agüero bei Barca: Herzschwäche kostet die Karriere

Nach zehn Jahren im Klub mit zahlreichen Titelgewinnen (4x Meisterschaft, 1x FA Cup, 5x League Cup) folgte im Sommer die aus Agüeros Sicht nicht ganz freiwillige Trennung. Während er seinen auslaufenden Vertrag wohl gerne verlängert hätte, schien der Verein Zweifel aufgrund der hohen Verletzungsanfälligkeit des heute 33-Jährigen zu haben - und außerdem auf einen Transfer von Topstürmer Harry Kane zu schielen.

"Sein Legendenstatus hat sich unauslöschlich in die Erinnerungen all jener eingegraben, die den Klub oder einfach nur den Fußball lieben", wurde City-Boss Khaldoon Al Mubarak in einem Statement des Klubs zitiert, in dem außerdem bekanntgegeben wurde, dass Agüero ein Denkmal vor dem Ethiad Stadium gesetzt werde.

"Kun", wie er in Anlehnung an seine Lieblingscomicfigur von seinem Großvater getauft und später in der Fußballwelt bekannt wurde, wechselte nach einem tränenreichen Abschied von ManCity im Sommer zum FC Barcelona und zu seinem Freund Lionel Messi, mit dem er wenige Tage zuvor noch die Copa America gewonnen und sich auch in seinem Heimatland unsterblich gemacht hatte.

Messi aber verließ die Katalanen im Sommer auf spektakuläre Art und Weise und Agüero fand in seinem neuen Klub nicht das erhoffte neue Glück. Eine langwierige Wadenverletzung setzte ihn bis Mitte Oktober außer Gefecht, dann folgten seine fünf Einsätze für Barca, in denen er immerhin einmal traf.

Am 30. Oktober dann der Schock: Agüero musste im Ligaspiel gegen Deportivo Alaves minutenlang nach einem Luftzweikampf behandelt werden, litt unter Atemnot. Anschließende Untersuchungen ergaben Herzrhytmusstörungen und eine Herzschwäche. Sie kosteten ihm nun die Fortsetzung seiner Karriere.