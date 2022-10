Sergio Agüero enthüllt Guardiola-Anekdote: "Draußen gelassen, weil du fett geworden bist!"

Dass Pep Guardiola auf das Gewicht seiner Spieler besonderen Wert legt, hat nun sein Ex-Stürmer Sergio Agüero verraten.

Pep Guardiola legt offenbar großen Wert auf das Idealgewicht seiner Schützlinge. Das geht aus einer Anekdote seines Ex-Spielers Sergio Agüero hervor.

"In unserer ersten Saison sagte er zu mir: 'Ich habe dich draußen gelassen, weil du diese Woche fett geworden bist.' Und was sollte ich sagen? Er hatte recht. Solche Dinge passieren", erzählte Agüero in der spanischen TV-Show El Chiringuito.

Agüero spielte fünf Jahre unter Guardiola bei Man City

Generell hätte Guardiola das Thema Gewicht sehr genau genommen und auch kleinste Abweichungen nicht zugelassen. "Wenn dein Idealgewicht 79 bis 80 kg beträgt und du 80 Kilo und 100 Gramm wiegst, dann würdest du nicht spielen und mit einer Geldstrafe belegt werden", so Agüero weiter. Das könne "ganz schnell" passieren. "Nur ein bisschen Hähnchen und du bist schon 50 Gramm drüber."

Agüero hatte insgesamt fünf Jahre unter Guardiola bei Manchester City gespielt, ehe er im Sommer 2021 zum FC Barcelona wechselte und wenig später seine Karriere beendete.

Nach dem Abschied des Argentiniers aus Manchester hatte es von dessen Familie scharfe Kritik am Umgang Guardiolas mit dem Stürmer gegeben. "Er hat Kun nie gemocht", sagte Agüero-Vater Leonel de Castillo