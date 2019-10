Nun mit Serge Gnabry: Die Spieler, denen vier Tore in einem Champions-League-Spiel gelangen

Mit seinem Viererpack gegen die Spurs ist Serge Gnabry am Dienstagabend in einen elitären Kreis vorgestoßen.

Nationalspieler Serge Gnabry von Bayern München katapultierte sich dank seines Viererpacks bei Tottenham Hotspur (7:2) in die Reihe der erfolgreichsten Torschützen in einem einzelnen Spiel in der .

Noch treffsicherer, nämlich fünfmal, waren nur Weltfußballer Lionel Messi ( /gegen ) und der Brasilianer Luiz Adriano (damals ).

Weitere -Profis, die einen Viererpack in der Königsklasse schnürten, waren Robert Lewandowski (damals ) und Mario Gomez (damals Bayern München).

Die Top-Torschützen in der Champions League in einem einzelnen Spiel:

5 Tore

Luiz Adriano 21.10.14 BATE Borisov – Schachtjor Donezk 1:7, Gruppenspiel

Lionel Messi 07.03.12 FC Barcelona – Bayer Leverkusen 7:1, Achtelfinale

4 Tore