Offiziell! Serge Gnabry verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern

Serge Gnabry bleibt langfristig beim FC Bayern. Der Nationalspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2026.

Der FC Bayern hat nach dem anstehenden Verkauf von Robert Lewandowski auch die zweite Offensivpersonalie geklärt. Serge Gnabry bleibt den Münchnern langfristig erhalten, der Nationalspieler unterschrieb nach wochenlangem Ringen einen neuen Vertrag bis 2026. Das teilte der Klub am Samstag mit.

"Ich habe mir viele Gedanken gemacht, was ich als Spieler für die nächsten Jahre will - und kam zu dem Schluss: Ich will beim FC Bayern bleiben, hier wieder alles gewinnen und etwas erleben - vor allem noch einmal den Champions League-Titel feiern, aber diesmal mit unseren Fans", sagte Gnabry.

Serge Gnabry und der FC Bayern: Offenbar zähe Verhandlungen über Wochen

Über viele Wochen galt jedoch auch ein vorzeitiger Abschied des Flügelspielers als denkbares Szenario. Sein vorheriger Vertrag lief bis 2023, die Gespräche über eine Ausdehnung des Arbeitspapiers gestalteten sich schwierig.

Gnabry fühlte sich dem Vernehmen nach nicht ausreichend in der Reihe der Stars erwähnt, deren Verträge im kommenden Jahr ausliefen. Konkret handelte es sich dabei neben Lewandowski und Thomas Müller und Manuel Neuer. Die beiden Letztgenannten verlängerten inzwischen ihre Verträge, nun zog auch Gnabry nach.

"Serge ist ein Gesicht des FC Bayern geworden, er ist deutscher Nationalspieler, torgefährlich - und er hat noch Potentiale, die er ausschöpfen wird. Serge, das haben auch die guten und vertrauensvollen Gespräche mit ihm und seinen Beratern gezeigt, identifiziert sich mit unserem Weg und mit dem FC Bayern", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Gnabry, seit Donnerstag 27 Jahre alt, war 2017 von Werder Bremen nach München gewechselt. Nach einem Jahr Leihe bei der TSG Hoffenheim gehört er inzwischen zum festen Teil des Kaders. Für den Rekordmeister absolvierte Gnabry bislang 171 Spiele, in denen er 64 Tore erzielte und 40 weitere auflegte.