Angebliches Interesse von Manchester United: Serge Gnabry tendiert wohl zu Verbleib beim FC Bayern München

Manchester United soll sich für Serge Gnabry interessieren. Der Nationalspieler plant aber wohl keinen Abschied aus München.

WAS IST PASSIERT? Bayern Münchens Offensivspieler Serge Gnabry wurde zuletzt mit einem möglichen Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht, Manchester United gilt als interessiert. Offenbar muss man sich beim Rekordmeister allerdings keine Sorgen über einen Abgang des deutschen Nationalspielers machen.

WAS IST DER HINTERGRUND? In der Bild-Sendung "Englische Woche" heißt es nämlich, dass Gnabry derzeit nicht über einen Abschied aus München nachdenkt. Es gebe auch keinen Kontakt zu Manchester United.

Gnabrys Vertrag bei den Bayern läuft ohnehin noch bis 2026. Bis dato hat der 28-Jährige insgesamt 224 Pflichtspiele (82 Tore) für den FCB bestritten.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Nächstes Spiel Bundesliga RBL FCB Info

(C)Getty Images