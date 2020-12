Serge Gnabry beim FC Bayern München: Triple-Form gesucht

Das 1:1-Unentschieden gegen Union Berlin als Paradebeispiel: Es ist noch nicht die Saison des Serge Gnabry beim FC Bayern München.

HINTERGRUND

Es lief die achte Minute zwischen dem FC Bayern und , als Robert Lewandowski Serge Gnabry mit einem feinen Steckpass auf die Reise schickte. Dem Außenstürmer fehlten nur noch wenige Meter, um in den Sechzehner und damit in eine ausgezeichnete Schussposition zu gelangen. Union-Keeper Andreas Luthe musste jedoch nicht eingreifen, weil der Ball Gnabry bei der Annahme versprang und Richtung Toraus kullerte.

Ein technischer Fehler, der jedem noch so guten Fußballer passieren kann, erst recht in Zeiten von engen Terminkalendern mit wenig Aussicht auf Regeneration. Er war aber recht bezeichnend für den Gesamtauftritt von Gnabry, der auch in den restlichen 80 Minuten bis zu seiner Auswechslung einen eher unglücklichen Eindruck an der Alten Försterei hinterließ – nicht zum ersten Mal in dieser Spielzeit.

"Wir haben auf den Außenpositionen vier Spieler, die eine sehr gute Qualität haben. Im Moment, das muss man einfach sagen, ist Kingsley Coman derjenige, der Akzente setzt, Tore macht, Torgefahr ausstrahlt, Tore vorbereitet und einen guten Blick für den Raum hat. Dieses Niveau wünsche ich mir von allen", sagte Hansi Flick schon nach 3:3 gegen am 5. Dezember. Worte, die nicht nur an die beiden Neuzugänge Leroy Sane und Douglas Costa gerichtet waren, sondern auch an ebenjenen Gnabry.

FC Bayern: Drei seiner vier Tore erzielte Gnabry gegen Schalke

Der 25-Jährige hinkt seiner Triple-Form hinterher. Seinen stärksten Auftritt legte Gnabry beim 8:0 gegen Schalke 04 am ersten Spieltag hin, als er seinen ersten Dreierpack in der erzielte. Seither gelang ihm nur noch ein Treffer, beim 2:1 gegen den am 31. Oktober.



Auch als Torvorbereiter wusste er bislang kaum zu punkten, nur gegen (4. Oktober) und (9. Dezember) sammelte er jeweils einen Assist. Immerhin: Den Daten-Experten von Opta zufolge kreierte er sieben weitere aussichtsreiche Torchancen, die seine Mitspieler jedoch nicht in Zählbares ummünzten.

FC Bayern: Gnabry mit weniger Dribblings als Coman und Sane

Dass Gnabry aber nicht der Gnabry der vergangenen Saison ist, als er wettbewerbsübergreifend zum besten Scorer (23 Tore, 13 Assists) nach Stoßstürmer Lewandowski (55 Tore, 9 Assists) avancierte, zeigt seine gesunkene Bereitschaft, ins Dribbling zu gehen.

Obwohl er deutlich mehr Spielminuten als etwa Coman und Sane auf seinem Konto hat, weist er weniger Eins-gegen-Eins-Versuche auf. 17 seiner 39 Dribblings waren von Erfolg gekrönt, im Schnitt gewinnt er also knapp mehr als 40 Prozent seiner Duelle. Die vergangene Saison hatte er mit 152 Dribblings abgeschlossen (72 erfolgreichen), also fast dem Vierfachen des aktuellen Gnabry-Werts.

Woran liegt das? Der Eindruck, Gnabry ist wie so manch anderer Bayern-Star nach diesem anstrengenden Jahr ohne richtige Sommerpause überspielt, verfestigt sich mit Blick auf seine Einsatzzeiten seit Saisonstart.

Nur im Oktober pausierte er für knapp eine Woche wegen eines letztlich "falsch-positiven" Corona-Tests, der ihn für zwei Spiele zum Zusehen verdammte. Ansonsten war er immer mindestens Teil des Bayern-Kaders und reiste auch mit der Nationalmannschaft quer durch Europa. Für die erzielte er übrigens in diesem Kalenderjahr nur ein Tor, nachdem er 2019 neunmal getroffen hatte.

"Wir suchen keine Ausreden", sagte Bayern-Coach Flick nach dem Union-Spiel, hielt aber auch fest: "Den frischesten Eindruck machen wir aktuell nicht." Das trifft sicherlich nicht nur, aber auch auf Serge Gnabry zu.