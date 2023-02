"Schwuchtel, die Zlatan absaugt!" Ex-PSG-Star sorgt für mächtig Ärger

Serge Aurier benahm sich in einem Jahr des Öfteren daneben. Das hatte eine Suspendierung und eine Verurteilung vor Gericht zur Folge.

Das Jahr 2016 war nicht das beste für Serge Aurier. Das bezieht sich nicht auf die Leistungen des damals 23 Jahre alten Ivorers bei seinem Ex-Verein Paris Saint-Germain, sondern vielmehr auf die Eskapaden, die er sich abseits des Fußballplatzes leistete.

Im Februar tauchte ein Video von Aurier auf, in dem er bei einer 45-minütigen Fragerunde mit Fans den damaligen PSG-Trainer Laurent Blanc, Mittelfeldspieler Ángel Di María, Verteidiger Gregory van der Wiel und Torwart Salvatore Sirigu beleidigte.

Einige Auszüge gefällig? Blanc bezeichnete er als "eine Schwuchtel, die Zlatan (Anm. d. Red.: Ibrahimovic) absaugt", außerdem nannte er Di María "einen Clown" und bezeichnete van der Wiel als "nasser als nass". Auf die Frage, ob Kevin Trapp oder Salvatore Sirigu der bessere Torwart sei, sagte er: "Trapp, Sirigu ist schwul."

Aurier: Suspendiert nach Entschuldigung

Klar, dass sich PSG Auriers Verhalten nicht gefallen ließ. Die Strafe folgte prompt: Aurier wurde bis Mitte März suspendiert. Hinterher entschuldigte er sich reumütig für sein Verhalten. "Was ich getan habe, war wirklich dumm. Ich entschuldige mich beim Trainer und unseren Fans", sagte er: "Ich bereue wirklich, was geschehen ist und akzeptiere alle Konsequenzen. Ich kann mich nur bei Laurent Blanc für alles bedanken, was er für mich und PSG getan hat", so der Rechtsverteidiger in einem Interview mit den TV-Sendern Canal Plus und beIN Sports.

Getty Images

Ende Mai geriet Aurier dann mit dem Gesetz in Konflikt. Er wurde verhaftet, angeklagt und vor Gericht gestellt, nachdem er einen Polizeibeamten angegriffen haben soll. Der Abwehrspieler war zuvor in seinem Auto angehalten worden, um einen Alkoholtest zu machen, nachdem er einen Pariser Nachtclub verlassen hatte. Bei der Verhandlung wurde Aurier zu einer zweimonatigen umwandelbaren Haftstrafe und einer Geldstrafe verurteilt.

Aurier: Üble Geste und Lebensretter

Im Oktober leitete dann die FIFA ein Ermittlungsverfahren gegen Aurier ein, nachdem er beim Torjubel eines Mitspielers im Spiel der Elfenbeinküste gegen Mali eine Geste des Kehlkopfdurchschneidens gezeigt hatte.

Im selben Spiel rettete er aber auch seinem Gegenspieler Moussa Doumbia das Leben, nachdem er schnell handelte, als er merkte, dass dieser seine Zunge verschluckt hatte.

Die FIFA bestätigte später, dass Aurier nach der Untersuchung seiner Geste nicht bestraft werden wird.

Die Saison 2016/17 war die letzte Spielzeit für den Nationalspieler bei PSG. Nach drei Jahren mit drei französischen Meisterschaften und drei Pokalsiegen wechselte er im Sommer 2017 zu Tottenham Hotspur. Bei den Spurs blieb er bis 2021, ging dann zum FC Villarreal nach Spanien. Jetzt, im Alter von 30 Jahren, schnürt Aurier seine Fußballschuhe für Nottingham Forest in der Premier League.