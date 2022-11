Senegal vs. Niederlande: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der WM heute

In Gruppe A treffen die Niederlande auf den Senegal. Alle Infos dazu, wo Ihr das WM-Spiel im TV und LIVE-STREAM sehen könnt, gibt es bei GOAL.

Heute Nachmittag (21. November 2022) kommt es zum Duell zwischen dem Senegal und der Niederlande. Die WM-Partie wird um 17:00 Uhr (deutsche Zeit) im Al-Thumama-Stadion in Doha angepfiffen.

Für beide Mannschaften wird es das erste Spiel bei dieser WM sein - und beide Mannschaften sind aktuell gut in Form. Der Senegal verlor nur eines seiner letzten zehn Spiele, die Niederlande mussten sogar keine einzige Niederlage in den vergangenen zehn Partien hinnehmen. Senegal geht als amtierender Afrika-Meister in diese WM, unterschätzen darf die niederländische Nationalelf die Senegalesen also auf alle Fälle nicht. Außerdem in der Gruppe A vertreten sind übrigens der Gastgeber Katar sowie Ecuador, die bereits im ersten Spiel der WM aufeinandergetroffen sind.

Wenn Ihr wissen wollt, wo Ihr das Spiel jetzt live verfolgen könnt, dann bleibt dran. Die Infos dazu findet Ihr in den folgenden Abschnitten hier bei GOAL.

Senegal vs. Niederlande heute live sehen: Die Partie im Überblick

Begegnung Senegal vs. Niederlande Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 21. November - 17:00 Uhr Spielort Al-Thumama-Stadion (Doha)

Senegal vs. Niederlande: Die TV-Übertragung des WM-Spiels

Wie gewohnt werdet Ihr die WM natürlich im TV verfolgen können. Allerdings gibt es nicht alle Spiele live im Free-TV zu sehen. Die Rechte an der Übertragung teilen sich nämlich die ARD, das ZDF und der Pay-TV-Sender Magenta TV untereinander auf.

48 der insgesamt 64 WM-Spiele sind im ZDF und der ARD zu sehen. Darunter fallen alle Spiele der K.O.- Phase sowie alle Spiele mit deutscher Beteiligung. 16 Partien sind allerdings nur bei Magenta TV zu sehen. Um also die komplette WM live sehen zu können, braucht Ihr ein Abo bei Magenta TV. Mehr Infos dazu könnt Ihr hier nachlesen.

Senegal vs. Niederlande heute live: Die Übertragung der WM im ZDF

Die Begegnung zwischen Senegal und den Niederlande könnt Ihr schon einmal im ZDF verfolgen. Den ganzen Tag über werden im ZDF die Spiele des heutigen WM-Spieltages gezeigt.

Die Vorberichterstattung zum Spiel Senegal vs. Niederlande beginnt um 16:05 Uhr. Als Moderator fungiert dabei Jochen Breyer, der sich Christoph Kramer als Experte herangezogen hat. Ab 17:00 Uhr kommentiert dann Martin Schneider das Spiel für Euch.

Senegal vs. Niederlande heute live: Das Spiel bei Magenta TV sehen

Wie eingangs erwähnt, könnt Ihr alle Spiele der WM auch bei Magenta TV sehen. Dafür braucht Ihr allerdings ein Abonnement. Welche verschiedenen Möglichkeiten Euch Magenta TV dahingehend anbietet und was das kostet, könnt Ihr hier nachlesen.

Wenn Ihr dann über ein gültiges Abo verfügt, könnt Ihr das Duell zwischen Senegal und der Niederlande auch bei Magenta TV verfolgen. U.a. gehen dort Kommentator Wolff-Christoph Fuss an den Start, genauso wie Moderator Johannes B. Kerner oder Experte Michael Ballack.

Senegal vs. Niederlande: Die WM heute im LIVE-STREAM verfolgen

Neben der TV-Übertragung habt Ihr natürlich auch die Möglichkeit das Spiel im STREAM zu sehen. Wer z.B. also über keinen TV-Anschluss mehr verfügt, muss keine Panik haben: Ihr könnt die WM trotzdem verfolgen.

Senegal vs. Niederlande heute live: Der LIVE-STREAM des ZDF

Das ZDF bietet Euch einen völlig kostenfreien LIVE-STREAM an. Ihr braucht nur auf diesen Link klicken und seid schon live mit dabei. Also einfach um 17:00 Uhr dort einschalten und die 90 Minuten per STREAM verfolgen.

Was natürlich Voraussetzung ist, ist ein internetfähiges Gerät. Dabei könnt Ihr z.B. euer Smartphone oder euren Laptop benutzen.

Senegal vs. Niederlande: Mit Magenta TV heute zum LIVE-STREAM

Parallel zur Übertragung im Pay-TV bietet Magenta TV auch einen LIVE-STREAM an. Um Zugriff auf diesen zu bekommen ist aber ebenso ein gültiges Abo nötig. Dann könnt Ihr Euch einfach mit euren Zugangsdaten auf der Magenta TV-Website anmelden und loslegen.

Hier findet Ihr noch einmal mehr Infos dazu.

Senegal vs. Niederlande heute live im TV und STREAM sehen: Der LIVE-TICKER von GOAL

Wir stellen Euch bei GOAL natürlich auch einen LIVE-TICKER bereit. Wer also nichts verpassen will, ist dort genau richtig. Ihr werdet direkt informiert, sobald auf dem Platz etwas passiert.

Egal also, ob Tor oder Auswechslung, Ihr seid immer up to date, was das Spielgeschehen angeht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Senegal vs. Niederlande, WM heute live: Die Aufstellungen

Sobald beide Teams ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sei hier nachlesen.