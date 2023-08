"Sehr schade für uns": BVB-Spieler vor Wechsel zu Galatasaray in die Türkei

Der BVB verliert wohl ein Talent aus der U17 an einen türkischen Spitzenklub.

WAS IST PASSIERT? Gökdeniz Gürpüz scheint seinem Bruder Göktan in die Türkei zu folgen. Der 17-Jährige wird Borussia Dortmund wohl verlassen und sich laut Ruhr Nachrichten Galatasaray in Istanbul anschließen. Der türkische U17-Nationalspieler soll sich demnach schon von Trainer und Teamkollegen verabschiedet haben.

WAS WURDE GESAGT? BVB-Nachwuchsdirektor Lars Ricken bestätigte: "Wir haben Gökdeniz aktuell für Vertragsgespräche freigestellt. Sportlich ist sein Abgang sehr schade für uns, aber es war der Wunsch der Familie Gürpüz, gemeinsam in die Türkei zu gehen. Da es mit Galatasaray faire Verhandlung gegeben und sich alle Parteien prinzipiell geeinigt haben, kommen wir diesem Wunsch gerne nach."

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Im Juli war bereits Bruder Göktan Gürpüz zu Trabzonspor in die Süper Lig gewechselt. Gökdeniz Gürpüz ging 2016 von der Jugend des FC Schalke 04 in die des BVB. Zuletzt kickte er dort in der U17.