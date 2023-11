"Sehe keine Weiterentwicklung!" Thomas Tuchel, Trainer des FC Bayern München, schießt gegen Lothar Matthäus und Didi Hamann

Thomas Tuchel hat die Experten Didi Hamann und Lothar Matthäus bei einer Pressekonferenz süffisant abgewatscht.

WAS IST PASSIERT? Auf einer Pressekonferenz des FC Bayern hat FCB-Cheftrainer Thomas Tuchel gegen die Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann geschoßen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 50-Jährige wurde von einem Journalisten gefragt, was er von der Kritik von Matthäus halten würde, man sehe unter Tuchel keine Weiterentwicklung. Auch die andauernde Kritik von Didi Hamann kam in der Frage vor.

WAS WURDE GESAGT? "Ich sehe bei den beiden auch keine Entwicklung. Können wir bitte vorspulen?", meinte Tuchel lachend auf die Frage.

Zur generellen Kritik sagte der Bayern-Trainer: “Natürlich kommt Kritik auf, das ist doch ganz klar. Dafür unterschreiben Sie bei Bayern. Sie unterschreiben beim FC Bayern München, um zu gewinnen und zwar jedes einzelne Spiel und jeden Titel."

WIE GEHT ES WEITER? Nach der Pokal-Blamage gegen den 1.FC Saarbrücken geht es für die Bayern am Samstagabend (18.30 Uhr) zum Klassiker gegen Borussia Dortmund. Ein gutes Vorzeichen: Vor knapp 23 Jahren blamierte sich der FC Bayern schon einmal im Pokal, um danach den BVB vorzuführen – Wiederholt sich die Geschichte?

