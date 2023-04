Sechs Treffer in 26 Minuten: Bayern-Frauen erobern Tabellenführung eindrucksvoll zurück

Eine Woche nach der Pokalklatsche gegen den VfL Wolfsburg haben die Frauen des FC Bayern München eine klare Reaktion in der Bundesliga gezeigt.

WAS IST PASSIERT? Die Fußballerinnen von Bayern München haben im Titelrennen der Bundesliga nachgezogen und die Tabellenführung eindrucksvoll zurückerobert. Eine Woche nach der 0:5-Klatsche im Pokal-Halbfinale gegen den Titelrivalen VfL Wolfsburg fertigte das Team von Alexander Strauß den SC Freiburg mit 8:2 (6:0) ab, schon nach 36 Minuten stand es 6:0.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Bayern stehen mit 49 Punkten auch nach dem 18. Spieltag vor dem Titelverteidiger aus Wolfsburg (48), der am Mittwoch mit einem 3:0 beim MSV Duisburg vorgelegt hatte. Freiburg, das am 18. Mai im Pokalfinale in Köln den Dauersieger aus Wolfsburg fordert, bleibt auf Rang sechs. Maximiliane Rall (11./31.), Saki Kumagai (18.), Carolin Simon mit einem direkten Freistoß (21.) und Sydney Lohmann (29./36.) sorgten innerhalb von nur 26 Minuten im ersten Durchgang für die Entscheidung. Zur Pause lautete das Torschussverhältnis 18:0 (!), jeder dritte Schuss war demnach drin. Annabel Schasching (49.) sorgte nach dem Seitenwechsel für den Ehrentreffer der Gäste, Lea Schüller (80.) und Klara Bühl (81.) münzten die gnadenlose Überlegenheit der Münchener in weitere Treffer um. Marie Müller (90., Foulelfmeter) gelang der Treffer zum Endstand.

DAS BILD ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Der FC Bayern trifft als nächstes auf die SGS Essen (06. Mai, 13 Uhr), die Freiburger haben einen Tag später Werder Bremen zu Gast (07. Mai, 13 Uhr).