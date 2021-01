Rekordtransfer! Ex-Frankfurter Sebastien Haller wechselt zu Ajax Amsterdam

Der frühere Frankfurt-Stürmer Sebastien Haller wechselt von zu Amsterdam. Beim niederländischen Topklub hat der 26-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieben.

Ajax überweist 22,5 Millionen Euro für Haller an West Ham, der Ivorer ist damit neuer Rekordtransfer der Amsterdamer. Bis dato hatte David Neres den Status als teuerster Neuzugang der Klubgeschichte inne, für den Brasilianer zahlte Ajax 2017 22 Millionen Euro an den FC Sao Paulo.

Haller war im Sommer 2019 für 50 Millionen Euro von zu West Ham gewechselt. Bei den Engländern konnte er die Erwartungen allerdings nicht erfüllen, in 48 Premier-League-Einsätzen kam er nur auf zehn Tore.

Bonjour @HallerSeb 😍



Welcome our new striker in the comments!#CestSébastien