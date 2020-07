FC Bayern: Hoeneß mischt sich bei Hoeneß nicht ein

Mit dem Titel in der 3. Liga weckte FC-Bayern-II-Trainer Sebastian Hoeneß zuletzt Begehrlichkeiten. Sein Onkel Uli möchte sich dabei nicht einmischen.

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß will sich bei der Personalie Sebastian Hoeneß nicht einmischen. Er habe Sportvorstand Hasan Salihamidzic mitgeteilt, "dass ich mich als befangen betrachte", sagte Uli Hoeneß im Sonntags-Stammtisch des Bayerischen Rundfunks. Er könne aber "so oder so" mit allen Entscheidungen leben.

Sebastian Hoeneß, Neffe von Uli und Sohn von Dieter, ist beim Bundesligisten TSG Hoffenheim als Trainer im Gespräch. Der 38-Jährige hat mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern überraschend den Meistertitel der geholt. Es sei aber, so Uli Hoeneß, "noch nichts entschieden".

Bei den Kraichgauern könnte Hoeneß die Nachfolge von Trainer Alfred Schreuder antreten. Der Niederländer musste vier Spieltage vor Schluss den Hut nehmen und wurde für die letzten Saisonspiele durch eine Teamlösung ersetzt.

Laut einem Bericht des kicker könnte es in den nächsten Tagen zu konkreten Gesprächen über den gebürtigen Münchner kommen. Beim Rekordmeister sei man derweil zuversichtlich, Hoeneß von einem Verbleib überzeugen zu können.

Neben dem Europa-League-Teilnehmer ist laut der SportBild auch der auf den ehemaligen Leipziger U17-Coach aufmerksam geworden. Die Franken hatten sich vor der Relegation gegen Ingolstadt von Jens Keller getrennt und unter Interimstrainer Michael Wiesinger die Klasse gehalten.