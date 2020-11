Schweiz vs. Ukraine - TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Aufstellungen: Die Übertragung der Nations League

Am letzten Spieltag treffen die deutschen Gruppengegner Schweiz und Ukraine aufeinander. Goal erklärt, wie die Nations League übertragen wird.

6. Spieltag in der , es ist die Zeit der Entscheidungen in der Liga A, Gruppe 4: Die empfängt heute die . Anpfiff in der Swissporarena in Luzern ist heute um 20:45 Uhr.

Parallel zum Spitzenspiel der Gruppe 4, gegen , muss die Schweiz heute alles geben: Nur mit einem Sieg kann die Nati an diesem letzten Spieltag das Tabellenende abgeben.

Die Tabelle der Liga A, Gruppe 4: Deutschland vorne, Schweiz hinten

Platz Land Tordifferenz Punkte 1 Deutschland +3 9 2 Spanien +4 8 3 Ukraine -2 6 4 Schweiz -5 3

Die Schweizer dürfen das Spiel heute nicht auf die leichte Schulter nehmen: Die Osteuropäer konnten schließlich das Hinspiel gegen die Alpennation Anfang September mit 2:1 gewinnen. Außerdem konnte sich die Ukraine gegen Spanien durchsetzen - die Schweiz sollte also gewarnt sein!

Rettet sich die Schweiz noch oder bleibt die Nati auf dem letzten Tabellenplatz? Alles rund um die Übertragung der Begegnung der Nations League erklärt Goal in diesem Artikel.

Schweiz gegen die Ukraine: Die Begegnung der Nations League im Überblick

Begegnung : Schweiz - Ukraine

: Schweiz - Ukraine Spieltag : 6. Spieltag

: 6. Spieltag Wettbewerb : Nations League | Gruppe 4 | Liga A

: Nations League | Gruppe 4 | Liga A Datum: 17.11.2020

17.11.2020 Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Stadion : Swissporarena | Luzern | Schweiz

: Swissporarena | Luzern | Schweiz Zuschauer : keine

: keine Schiedsrichter: Tasos Sidiropoulos |

Schweiz vs. Ukraine: So seht ihr das Spiel LIVE im TV und LIVE-STREAM in der Schweiz

Gute Nachrichten für alle Fans, die das Spiel sehen wollen und in der Schweiz leben: Das Spiel der Nations League wird im TV übertragen! Es wird sogar noch besser: Ein Free-TV-Sender überträgt das Spiel der Nati.

SRF 2 zeigt die Begegnung heute in voller Länge. Das zweite Programm des SRF hat sich die Rechte an der Begegnung gesichert, los geht die Übertragung bereits um 20.10 Uhr.

Mehr Teams

Schweiz gegen die Ukraine im SRF 2: So läuft die Übertragung ab

Sendung: Fußball – UEFA Nations League, Schweiz - Ukraine

Fußball – UEFA Nations League, Schweiz - Ukraine Beginn der Übertragung: 20.10 Uhr

20.10 Uhr Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderation: Rainer M. Salzgeber

Rainer M. Salzgeber Kommentar: Sascha Ruefer

Sascha Ruefer Experte: Benjamin Huggel

Schweiz - Ukraine im LIVE-STREAM: So seht ihr SRF 2 ohne Fernseher

Wenn ihr keinen Fernseher habt, ist das kein Problem: Nahezu jeder Fernsehsender bietet heutzutage sein Programm auch im Internet an, so auch das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Ihr könnt also das Spiel zwischen der Schweizer Nationalmannschaft und der Auswahl der Ukraine einfach im Browser streamen. Einfach srf.ch aufrufen und den LIVE-STREAM starten.

Play SRF App: So verfolgt ihr das Spiel der Nati mobil

Ihr habt keinen Laptop oder kein Notebook zur Verfügung? Auch das ist kein Problem, schließlich gibt es die Play SRF App. Diese könnt ihr kostenlos im Play Store oder App Store herunterladen. Downloaden, App öffnen und schon kann das Streamingerlebnis beginnen.

Die Übertragung im Internet ist die gleiche wie im TV - gleiche Eckdaten, gleiche Uhrzeiten, gleiche Stimmen. Einen Nachteil gibt es allerdings, welcher alle Fans betrifft, die sich nicht in der Schweiz aufhalten: Das Signal wird außerhalb der Schweiz blockiert und ist deshalb nicht empfangbar. Wie ihr trotzdem das Spiel kostenlos verfolgen könnt, zum Beispiel in Deutschland, erklären wir im nächsten Abschnitt.

Quelle: imago images / Vitalii Kliuiev

Schweiz - Ukraine: Das Spiel in Deutschland LIVE im TV verfolgen

Vorab gibt es schlechte Neuigkeiten für alle Fans, die sich das Spiel außerhalb der Schweiz anschauen wollen: Ungleich dem Nachbarn aus dem Süden wird das Spiel nicht im TV übertragen.

Keiner der zahlreichen Fernsehsender überträgt die Begegnung der Nations League heute Abend. Das Erste überträgt bereits das Spiel Deutschlands in Spanien, aber kein Fernsehsender im Pay-TV oder Free-TV zeigt das Spiel der Nati.

Schweiz gegen Ukraine am TV: So seht ihr das Spiel der Nations League auf dem Fernseher

Allerdings gibt es ein Licht am Ende des Tunnels, weshalb ihr euch diesen Artikel besonders aufmerksam durchlesen solltet: Der Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel zwischen der Schweiz und der Ukraine LIVE!

Obwohl DAZN ein Streamingportal ist, könnt ihr damit trotzdem das Spiel auf eurem Fernseher verfolgen. Wenn ihr einen Smart TV habt, braucht ihr nur die kostenlose DAZN-App und ein gültiges Abonnement, schon könnt ihr das Spiel der Nati und der Ukraine im LIVE-STREAM am TV verfolgen. Wie ihr das DAZN-Abo kostenlos abschließt, erklären wir in den nächsten Abschnitten.

Schweiz - Ukraine im kostenlosen LIVE-STREAM: So läuft die DAZN-Übertragung ab

Beginn der Übertragung: Kurz vor Anpfiff

Kurz vor Anpfiff Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentar: Freddie Schulz

Freddie Schulz Weitere Begenungen auf DAZN (Auswahl): Spanien - Deutschland (delayed Stream) | - | - | Montenegro - Zypern | - Aserbaidschan |Gibraltar - | Andorra - Lettland | Malta - Färöer

Quelle: Imago Images / Poolfoto

Die Schweiz empfängt die Ukraine: Wird die Nations League im LIVE-STREAM übertragen?

DAZN ist ein Streamingdienst, welcher in nur wenigen Jahren einen bemerkenswerten Aufstieg hingelegt hat. Dabei ist vor allem das riesige Angebot an unterschiedlichen Sport-Events der Grund, warum DAZN die Nummer 1 im deutschen Sportstreaming ist.

DAZN bietet zwei unterschiedliche Abonnement-Optionen an, um auf das Angebot zuzugreifen. Bei beiden Möglichkeiten unterschieden sich nur die Kosten und Laufzeit, das Angebot bleibt gleich.

Monatsabo: Monatlich kündbar | 11,99 Euro pro Monat

Jahresabo: Jährlich kündbar | 119,99 pro Jahr | 10 Euro pro Monat

Schweiz vs. Ukraine kostenlos verfolgen: Der DAZN Probemonat

Es gibt auch eine Möglichkeit, gar nichts zu bezahlen! Mit dem DAZN-Probemonat habt ihr einmal die Gelegenheit, 30 Tage lang auf das gesamte Angebot zuzugreifen, ohne einen Cent zu bezahlen.

Das Angebot ist unverbindlich, wenn euch DAZN also doch nicht zusagt, könnt ihr ganz einfach kündigen, ohne etwas bezahlen zu müssen. Alles weitere zum DAZN-Gratismonat findet ihr bei DAZN News.

Noch Fragen zu DAZN? Alle Antworten findet ihr bei DAZN News

Schweiz - Ukraine: Alle Übertragungsmöglichkeiten im Überblick

Ukraine zu Gast in der Schweiz: Der Goal LIVE-TICKER

Ihr könnt nicht auf den SRF zugreifen und habt kein DAZN-Abonnement? Dann könnt ihr das Spiel zwar leider nicht sehen, allerdings könnt ihr trotzdem stets auf der Höhe des Geschehens bleiben.

Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst ihr nichts, jede Situation wird in Echtzeit genau erklärt. Zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal geht es hier entlang!

Schweiz vs. Ukraine: Die Aufstellungen der Nations League

Ihr wollt perfekt auf das Spiel vorbereitet sein? Hier werden die Aufstellungen eine Stunde vor Anpfiff eingetragen, klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel!