Bastian Schweinsteiger nimmt Thomas Gottschalk für dessen Versprecher bei "Wetten, dass..?" aufs Korn

Thomas Gottschalk hatte Probleme, Bastian Schweinsteiger von Schauspieler Matthias Schweighöfer zu unterscheiden.

WAS IST PASSIERT? Bastian Schweinsteiger hat mit einem humorvollen Post beim Kurznachrichtendienst X auf einen Fauxpas von Moderater Thomas Gottschalk während der TV-Show "Wetten, dass..?" reagiert.

WAS WURDE GESAGT? Der langjährige Mittelfeldstar des FC Bayern und Weltmeister von 2014 postete ein Foto, das ihn gemeinsam mit Ehefrau Ana Ivanovic sowie Schauspieler und Regisseur Matthias Schweighöfer zeigt. Dazu schrieb er: "Die Schweinsteigers" und postete auch noch ein zwinkerndes und ein vor Tränen lachendes Emoji.

DAS FOTO ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Gottschalk moderierte am Samstagabend zum letzten Mal die beliebte Show "Wetten, dass..?". Dabei war neben Schweinsteiger und Ivanovic unter anderem auch Schweighöfer ein prominenter Gast. Gottschalk sprach den Leinwandstar dabei einmal versehentlich als "Matthias Schweinsteiger" an. Der einstige Fußballspieler war da noch nicht auf der Bühne.

Auch das ZDF nahm Gottschalks Fauxpas als Anlass für einen Post bei Social Media. Auf Instagram veröffentlichte der TV-Sender ein Video, in dem Schweinsteiger und Schweighöfer herumalbern:

DIE REAKTION: Gottschalk hatte auch später noch einmal ein Problem mit dem Namen eines Fußballers. Er zählte bekannte Ex-Spieler auf und nannte dabei auch "Lars Riedle". Vermutlich eine versehentliche Kreuzung des ehemaligen Dortmund-Stürmers Karl-Heinz Riedle mit Lars Riedel, Diskus-Olympiasieger von 1996.