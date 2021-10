Schweden vs. Kosovo: LIVE-STREAM, TV, Highlights - so könnt Ihr das Länderspiel heute live verfolgen

In der WM-Qualifikation trifft die schwedische Nationalmannschaft auf den Kosovo. Wir zeigen Euch, wie und wo die Partie heute live übertragen wird.

Nachdem die schwedische Fußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer ins Achtelfinale einzog und dort nur knapp am Einzug ins Viertelfinale scheiterte, möchte das Team von Janne Andersson bei der Weltmeisterschaft in Katar im nächsten Jahr an diesen Erfolg anknüpfen - und ihn vielleicht sogar überbieten. Dazu muss jedoch zuerst die Qualifikation in der europäischen Quali-Gruppe B gelingen.

Nach vier absolvierten Partien stehen die Chancen nicht schlecht: drei Siege stehen einer Niederlage gegenüber, damit belegen die Schweden derzeit hinter Spanien Platz zwei, der zur Teilnahme an den Play-offs berechtigt. Aber: Der ärgste Verfolger Griechenland könnte mit einem Sieg gegen Tabellenschlusslicht Georgien punktemäßig aufschließen, falls Janne Anderssons Mannschaft zuhause gegen den Kosovo heute verliert.

Und der Gegner wird hochmotiviert in die Partie gehen: Schließlich brauchen die Kosovaren dringend Punkte, um selbst noch beim Rennen um den Playoff-Platz mitzumischen - und sie haben gleichzeitig die 0:3-Niederlage vor heimischen Publikum aus dem vergangenen Frühjahr gutzumachen.

Damals garantierten Treffer von Sebastian Larsson sowie der Ex-Bundesliga-Akteure Alexander Isak und Ludwig Augustinsson den schwedischen Sieg.

Anpfiff der Partie in der Friends-Arena im Stockholmer Stadtteil Solna ist am Samstag (09.10.2021) um 18.00 Uhr.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Ihr die Partie zwischen Schweden und dem Kosovo live verfolgen könnt. Außerdem präsentieren wir die Anfangsformationen beider Mannschaften, sobald diese offiziell bekanntgegeben worden sind.

Schweden vs. Kosovo heute live: Die Übertragung der WM-Qualifikation im TV und LIVE-STREAM

Jedes Spiel der europäischen WM-Qualifikation wird in Deutschland live und in voller Länge gezeigt. Dafür sorgt DAZN: In der Mediathek des Sport-Streamingportals sind alle Spiele ohne deutsche Beteilgung abrufbar. Das gilt natürlich auch für die Begegnung zwischen dem schwedischen und dem kosovarischen Nationalteam - hier liefern wir Euch alle Informationen rund um die Übertragung.

WM-Quali live: Schweden vs. Kosovo heute im LIVE-STREAM bei DAZN

Schweden vs. Kosovo heute live: Das Länderspiel im LIVE-TICKER

Pünktlich zumgeht DAZN mit dem Stream zum Spiel Schweden vs. Kosovo auf Sendung. Auch die anderen Partien des Spieltags sind in derverfügbar.

Wenn Ihr das Quali-Spiel zwischen Schweden und dem Kosovo nicht live verfolgen könnt, aber trotzdem immer auf dem Laufenden gehalten werden wollt, lohnt sich ein Besuch bei Goal.com! Denn dort versorgt Euch der Goal-LIVE-TICKER fast in Echtzeit mit allen Informationen rund um die Entwicklungen im Spiel. Zusätzlich liefert Goal weitere Statistiken und Hintergründe.

WM Qualifkation: Die Highlights des Länderspiels Schweden vs. Kosovo heute bei DAZN

Ihr wollt kein Tor verpassen? Dann seid Ihr bei DAZN richtig. Denn: DAZN liefert Euch Zusammenfassungen des kompletten WM-Quali-Spieltags. In der DAZN-Mediathek stehen kommentierte Highlightclips aller Spiele der europäischen WM-Qualifikation zur Verfügung. Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, sämtliche Partien des Spieltags kurz nach Abpfiff im Re-Live in voller Länge zu schauen - damit Euch kein Schritt auf dem Weg zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar entgeht.

Schweden vs. Kosovo heute live im STREAM sehen: Die Aufstellung

Hier präsentieren wir Euch die Anfangsformationen der beiden Mannschaften, sobald diese verkündet worden sind.