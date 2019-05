Schützenfest gegen Eintracht Frankfurt: Bayer Leverkusen stellt Bundesliga-Rekord ein

Bayer Leverkusen kämpft noch um die Champions-League-Qualifikation und zeigte in den ersten 45 Minuten gegen Frankfurt beeindruckenden Fußball.

Bundesligist Bayer 04 Leverkusen hat durch seine 6:1-Pausenführung gegen einen -Rekord eingestellt.

Die Werkself machte am Sonntagabend das halbe Dutzend bereits nach 45 Minuten voll und ist damit das erste Team, das seit April 1978 in einem Erstligaspiel sechs Treffer in einer ersten Halbzeit erzielte.

Sechs Tore in einer ersten Halbzeit zuletzt im Jahr 1978

Zuvor war dies nur am 26. September 1964 (6:2 bei Schalke 04, Halbzeitstand 6:0), am 18. April 1970 (9:1 gegen Borussia Dortmund, Halbzeitstand 6:0), Bayern München am 12. Juni 1976 (7:4 gegen Hertha BSC, Halbzeitstand 6:0) und am 29. April 1978 beim höchsten Sieg der Bundesligageschichte (12:0 gegen Borussia Dortmund, Halbzeitstand 6:0) gelungen.

In der BayArena waren Kai Havertz, Lucas Alario (2), Julian Brandt und Charles Aranguiz erfolgreich. Zudem steuerte Frankfurts Hinteregger ein Eigentor bei.