Schottland vs. Österreich heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung in Österreich

WM-Qualifikation: Schottland empfängt Österreich. Goal erklärt, wo Ihr das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM in Österreich verfolgen könnt.

In der Gruppe F der WM-Qualifikation 2022 trifft Schottland auf Österreich. Die Partie wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

Österreich hat eine durchaus machbare Qualifikationsgruppe F erwischt. Gegen Teams wie Schottland, Dänemark, Israel, Moldawien und Färöer scheint eine Qualifikation zur WM-Teilnahme so nah wie lange nicht mehr. Kann das Team um Superstar David Alaba seinen Erwartungen gerecht werden?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Schottland vs. Österreich heute live im TV und LIVE-STREAM in Österreich übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Schottland vs. Österreich heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : WM-Qualifikation

: WM-Qualifikation Datum : Donnerstag, 25. März 2021

: Donnerstag, 25. März 2021 Uhrzeit : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Ort: Hampden Park, Glasgow

Schottland vs. Österreich heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die WM-Qualifikation übertragen

Wir haben gute Nachrichten für alle Fans des österreichischen Fußballs, denn jedes Spiel der Nationalmannschaft in der WM-Quali wird live und in voller Länge im Free-TV übertragen! Zusätzlich dazu könnt Ihr die anderen Qualifikationsspiele auf DAZN schauen, einem Streamingdienst aus Ismaning bei München.

Unser Teamchef Franco #Foda hat auf Basis neuer Rahmenbedingungen am Sonntag seinen finalen Kader für die WM-Qualifikationsspiele gegen Schottland, die Färöer und Dänemark festgelegt. #SCOAUT #AUTFRO #AUTDEN https://t.co/CMTUb33Hja — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) March 21, 2021

Schottland vs. Österreich heute live im Free-TV: ORF 1

Schottland vs. Österreich wird heute live und über die vollen 90 Minuten vom Österreichischen Rundfunkt (ORF) übertragen. Achtung: Der ORF ist ausschließlich in Österreich im Free-TV empfangbar. Ab 20.15 Uhr könnt Ihr ORF 1 einschalten. Rainer Pariasek wird die Sendung moderieren, als Experte ist Herbert Prohaska zu Gast. Das Spiel kommentieren Thomas König und Helge Payer.

Schottland vs. Österreich heute live im LIVE-STREAM

Neben dem ORF wird auch der Streamingdienst DAZN das Spiel im LIVE-STREAM übertragen. Ab 20.50 Uhr wird DAZN online gehen, Ihr hört die Stimme von Kommentator Max Gross. DAZN ist sowohl in Deutschland als auch in Österreich empfangbar. Wer sich als Neukunde bei DAZN anmeldet, der kann das Spiel sogar kostenlos sehen.

Schottland vs. Österreich heute live im LIVE-STREAM: DAZN

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Schottland vs. Österreich heute live im LIVE-STREAM: ORF

Alle Zuschauer aus Österreich können die Partie gegen Schottland auch im kostenlosen LIVE-STREAM verfolgen. Der ORF wird die Begegnung streamen, über diesen Link gelangt Ihr direkt zur Übertragung. Auch hier gilt: Der Stream des ORF ist nur in Österreich empfangbar.

Schottland vs. Österreich heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Schottland vs. Österreich heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Ergänzend zur ORF- oder DAZN-Übertragung könnt Ihr auch den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal anschalten. Auf diesem Wege verpasst Ihr nichts vom Spiel und werdet zusätzlich noch mit Statistiken und der Tabelle der Gruppe versorgt – schaut mal rein!

Schottland vs. Österreich heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

DAZN wird zu jedem Spiel der WM-Qualifikation die Highlights nur 40 Minuten nach dem Abpfiff auf dem Portal hochladen. Wer will, der kann sich sogar das gesamte Spiel im Re-Live anschauen.

DAZN wird aufgrund der Vielzahl an Sportübertragungen auch als „Netflix des Sports“ betitelt. Wer sich mal durch das Programm des Streamingdienstes durchlesen möchte, dem haben wir hier einen separaten Artikel dazu verlinkt. Nach dem Ablauf des Probeabos kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Schottland vs. Österreich heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Schottland bisher 20 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Österreich 6 Siege 8 6 Remis 6 25 Tore 33 249,4 Mio. Euro Marktwert 295,4 Mio. Euro Andrew Robertson (70 Mio. Euro) wertvollster Spieler David Alaba (55 Mio. Euro)

Schottland vs. Österreich heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick