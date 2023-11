Schon 21 Saisontore! Neuer Stürmer beim FC Bayern im Gespräch

Marcos Leonardo ist im Moment richtig gut drauf. Auch die Bayern sollen sich nach ihm erkundigt haben.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern zeigt laut eines Medienberichts aus Brasilien Interesse an Stürmer Marcos Leonardo vom FC Santos. Das Portal Trivela schreibt, Vertreter des FCB hätten während der sogenannten TransferRoom-Veranstaltung in Lissabon Kontakt zu den Beratern des Angreifers aufgenommen. Wie konkret die Gespräche wurden, ist nicht bekannt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Leonardo gilt in seiner Heimat als großes Talent. Er spielte für mehrere Auswahlteams des fünfmaligen Weltmeisters, zum Beispiel erzielte er sieben Tore in sieben Partien für die U20. Aktuell ist er U23-Nationalspieler.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für Santos absolviert Leonardo eine starke Saison. Der Mittelstürmer, der auch im offensiven Mittelfeld einsetzbar ist, erzielte in 45 Partien 21 Tore. Dazu lieferte der 20-Jährige noch vier Assists. Sein Vertrag beim brasilianischen Traditionsverein läuft noch bis 2026.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Gerüchte um ein Interesse europäischer Vereine an dem Sturmjuwel kursieren bereits seit geraumer Zeit. Bislang wurde Leonardo bei Newcastle United, der Roma und Bayerns Bundesligarivale Eintracht Frankfurt als Neuzugang gehandelt.