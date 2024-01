"Schockiert": Jürgen Klopp spricht über Verletzung von Mohamed Salah

Liverpools Trainer reagiert auf Salahs Verletzung. Schicken die Reds eigene Ärzte nach Afrika?

WAS IST PASSIERT? Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat nach der Oberschenkelverletzung seines Starstürmers Mohamed Salah nach eigener Aussage "schockiert" und besorgt um die Gesundheit des Ägypters reagiert. "Wir wissen alle, wie selten Mo vom Feld muss. Also war da definitiv etwas", sagte Klopp am Freitag.

Über die Schwere der Verletzung Salahs habe er "keine weiteren Informationen", sagte der 56-Jährige: "Ich habe mit ihm gestern Abend noch gesprochen. Es gibt jetzt Untersuchungen, und dann werden wir mehr wissen. Die Ägypter werden einen Ultraschall und ein MRT machen, dann wissen wir, was es ist und was ihre Pläne sind." Dann werde Liverpool zudem entscheiden, womöglich eigenes medizinisches Personal an die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) zu schicken.

WAS IST DER HINTERGRUND? Salah war beim 2:2 gegen Ghana am Donnerstag nach der ersten Halbzeit ausgewechselt worden. "Wir wissen noch nicht, was das Problem ist. Ich hoffe, dass es kein großes Problem ist. Es ist noch zu früh, um etwas zu sagen", sagte Ägyptens Trainer Rui Vitoria.

Für Liverpool ist der 31 Jahre alte Salah weiterhin unersetzlich. In der laufenden Premier-League-Saison war er an 22 der 43 Tore der Reds beteiligt (14 Treffer, acht Vorlagen).