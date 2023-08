"Schlechtestenfalls fühlt er sich hintergangen": Didi Hamann äußert Verdacht bei Bayern-Trainer Thomas Tuchel

Christoph Freund ist ab September Sportdirektor beim FC Bayern. Experte Didi Hamann hat im Bezug auf Thomas Tuchel ein schlechtes Gefühl.

WAS IST PASSIERT? Laut TV-Experte Dietmar Hamann könnte Trainer Thomas Tuchel mit der Verpflichtung des neuen Sportdirektors Christoph Freund von RB Salzburg nicht einverstanden sein.

WAS WURDE GESAGT? "Thomas Tuchel ist bestenfalls enttäuscht, schlechtestenfalls fühlt er sich hintergangen", sagte Hamann der SportBild.

"Vor sechs Wochen hieß es noch: Tuchel ist der wichtigste Mann. Mit einem neuen Sportdirektor wollte man sich bis Weihnachten Zeit lassen. Dann holst du als FC Bayern doch mit Christoph Freund sofort einen neuen Mann, ohne dass der je ein Wort mit Tuchel gewechselt hatte."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

WAS IST DER HINTERGRUND? Als der Wechsel Freunds zum FC Bayern publik wurde, befand sich Tuchel mit seiner Mannschaft gerade im Trainingslager am Tegernsee. Gefragt nach der Verpflichtung, sagte Tuchel damals: "Ich habe keinen Kontakt zu ihm, nie mit ihm gesprochen und war auch nicht in die Entscheidung eingebunden. Was auch absolut nicht nötig ist." Für Hamann sehe "Vertrauen anders aus": "Salzburg ist eine Stunde von München, wieso setzt man sich nicht einmal zusammen und trinkt einen Kaffee?"