Schiedsrichter in Brasilien betet zum Videobeweis

Der Videobeweis steht erneut im Fokus. Diesmal jedoch nicht wegen einer Fehlentscheidung, sondern wegen eines ungewöhnlichen Rituals in Brasilien.

In der brasilianischen ist es vor der Begegnung zwischen Sao Paulo und Flamengo zu einer ungewöhnlichen Szene gekommen: Vor dem Anstoß betete Schiedsrichter Ricardo Marques Ribeiro vor dem VAR-Monitor.

Ein Video, das die Marca am Montag verbreitete, zeigt den 39-Jährigen mehrere Sekunden in der Review-Area stehen. In Gedanken versunken segnet der Schiedsrichter am Ende den TV-Bildschirm.