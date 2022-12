Wer pfeift das Finale der WM zwischen Argentinien und Frankreich. GOAL stellt den Schiedsrichter der Partie vor.

Das Finale der WM 2022 in Katar steht an: Argentinien trifft am Sonntag, 18. Dezember, im Lusail Iconic Stadium um 16 Uhr auf den amtierenden Weltmeister Frankreich.

Holt sich das französische Starensemble um Kylian Mbappé erneut den Pokal? Kann Lionel Messi in die Fußstapfen von Diego Maradona treten? Für beide Teams wäre es der dritte WM-Titel.

Wer ist der Schiedsrichter der Partie? GOAL liefert Euch in diesem Artikel die wichtigsten Infos zum Unparteiischen des WM-Finales.

Schiedsrichter bei Argentinien vs. Frankreich: Das WM Finale in der Übersicht

WETTBEWERB WM 2022, Finale SPIEL Argentinien vs. Frankreich ANPFIFF 18. Dezember 2022, 16 Uhr STADION Lusail Iconic Stadium, Lusail (Katar)

Schiedsrichter bei Argentinien vs. Frankreich: Wer pfeift das WM Finale?

Eines Tages ein WM-Finale zu leiten, ist wohl der Traum eines*r jeden Unparteiischen. Diese Ehre wird in diesem Jahr Szymon Marciniak zuteil. Das Endspiel ist die dritte Partie des Polen bei der laufenden WM. Assistiert wird er von seinen beiden Landsmännern Pawel Sokolnicki und Tomasz Listkiewicz. Vierter Offizieller ist der US-Amerikaner Ismail Elfath.

Beide Mannschaften haben bereits Bekanntschaft mit Marciniak gemacht. So leitete der 41-Jährige Frankreich 2:1-Erfolg gegen Dänemark in der Vorrunde sowie Argentiniens Achtelfinale gegen Australien (2:1).

Szymon Marciniak pfeift das WM Finale: Wer ist der Schiedsrichter?

Für Marciniak ist das WM-Finale nicht nur aufgrund der Bedeutung des Spiels ein besonderer Einsatz. So litt der Offizielle lange an einer Beschleunigung der Herzfrequenz (Tachykardie) und es war offen, ob er seine Karriere fortsetzen können würde.

"Es war in den letzten anderthalb Jahren eine schwierige Zeit für mich", sagt Marciniak, der zwischenzeitlich nicht mehr pfeifen durfte: "Das ist eine schwierige Erkrankung. Deshalb habe ich auch die EM im vergangenen Jahr verpasst."

Dass er jetzt auf der größtmöglichen Bühne eingesetzt wird, macht den FIFA-Referee stolz: "Das ist unglaublich, dass ich das Finale leiten darf. Um ehrlich zu sein, ich bin sehr stolz auf mich und mein Team natürlich auch." Er und seine beiden Assistenten Sokolnicki und Listkiewicz seien dabei "wie eine Familie": "Wir gewinnen zusammen, wir verlieren gemeinsam - manchmal."

Bei seiner Arbeit hilft Marciniak auch seine Erfahrung als ehemaliger Profi beim polnischen Erstligisten Wisla Płock. Den Entschluss, die Seiten zu wechseln, fasste er nach einer Diskussion mit einem Unparteiischen, der ihm eine Rote Karte gezeigt hatte.

"Er hat es mir erklärt und mir einen wichtigen Satz mit auf den Weg gegeben: Wenn du denkst, dass es einfach ist, dann versuch dein Glück. Du wirst sehen. Ich dachte mir: 'Warum nicht?' So habe ich den Schiedsrichterkurs belegt und bin Schiri geworden. Ich bin ihm sehr dankbar, denn ohne die Rote Karte wäre ich vielleicht nie Referee geworden", erinnert er sich.

NAME Szymon Marciniak GEBURTSDATUM 7. Januar 1981 NATIONALITÄT Polen GEBURTSORT P ł ock (Polen) FIFA-SCHIEDSRICHTER SEIT 2011 BISHERIGE TURNIERE EM 2016, WM 2018, WM 2022

Schiedsrichter beim WM Finale: Ansetzung von Szymon Marciniak sorgt für Kritik

Obwohl beide Mannschaften bisher positive Erfahrungen mit Marciniak machen durften, sorgte seine Ansetzung gerade in Argentinien für Kritik. So äußerte der argentinische Ex-Referee Héctor Baldassi Bedenken.

"Mir hat die Ernennung nicht besonders gefallen, weil er ein UEFA-Schiedsrichter ist. Meiner Meinung nach hätte man den Amerikaner Ismail Elfath als Schiedsrichter nehmen können", sagte er im Interview mit dem Radiosender Cadena 3: "Man muss bei einer Ernennung auf völlige Unparteilichkeit achten."

Bereits im Viertelfinale gab es bei den Argentiniern Verärgerung über den Unparteiischen. So echauffierten sich sowohl die Albiceleste als auch ihre niederländischen Gegner über den Unparteiischen Antonio Mateu Lahoz.

Auch Lionel Messi machte nach der Partie seinem Ärger Luft. Die FIFA müsse handeln, "sie können keinen Schiedsrichter für ein so wichtiges Spiel nominieren, der den Anforderungen nicht gerecht wird", sagte der 35-Jährige.

Schiedsrichter beim WM Finale: Die Übertragung von Argentinien vs. Frankreich im TV und im LIVE-STREAM

