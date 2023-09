"Er gibt uns das vor": Timo Baumgartl attackiert Schalkes Trainer Thomas Reis in bemerkenswertem Interview

Nach der 1:3-Niederlage des FC Schalke 04 am Samstagabend beim FC St. Pauli hat Timo Baumgartl ein bemerkenswertes Interview gegeben.

WAS IST PASSIERT? Sieben Spiele, bereits vier Niederlagen, durchschnittlich mehr als zwei Gegentore pro Partie, lediglich Platz 15: Bundesliga-Absteiger Schalke hat einen miserablen Start in die 2. Liga hingelegt. Nach der Pleite am Millerntor platzte schließlich Baumgartl der Kragen und er schreckte nicht vor vor Kritik an Trainer Thomas Reis zurück.

WAS WURDE GESAGT? "Wir spielen natürlich mit dem Feuer. Das ist eine risikobehaftete Sache, die wir da machen. Dann ist es einfach so, dass man Gegentore kassiert, das ist einfach Fakt", sagte der 27-Jährige bei Sky und kritisierte damit recht unverblümt die Taktik des ohnehin unter Druck stehenden Trainers Reis.

Baumgartl meinte damit vor allem die Anfangsphase, als Schalke mit nur einem Gegentor nach einem Elfmeter durch Marcel Hartel (21.) noch sehr gut bedient war. Sebastian Polter (29.) glich für die Königsblauen aus, erneut Hartel (57.) und ein Eigentor von Tomas Kalas (90.+2) entschieden schließlich die Partie.

"Das ist die Philosophie vom Trainer. Er gibt uns das vor. Deshalb machen wir das auch als Mannschaft. Aber klar ist - wenn man die ersten 20, 30 Minuten sieht - dass es brutal schwer ist, wenn ein Gegner das gut macht. Dann steht man 1-gegen-1 hinten, das ist natürlich risikoreich. Gegen spielstarke Mannschaften wie Magdeburg oder St. Pauli wird es so schwer für uns. Dann können wir uns auch nicht beklagen, wenn es nach 30 Minuten 3:0 steht", schimpfte Baumgartl weiter.

Imago Images

Auf die Nachfrage von Sky-Experte Torsten Mattuschka, inwiefern die Mannschaft noch hinter Trainer Reis stehen würde, antwortete der gebürtige Schwabe vielsagend: "Das sind immer Fragen. Er gibt uns einen Plan mit, aber es ist natürlich auch ein Stück weit schwer für uns, das so zu sehen, das so zu machen. Weil wir natürlich immer wieder in diese Situationen reinlaufen."

Mancher Schalke-Profi wünscht sich offenbar eine andere Taktik. "Wir sind stetig im Austausch, probieren Sachen zu justieren, aber es kommt immer wieder aufs Gleiche hinaus in den ersten 30 Minuten. Man kann nicht immer zwei, drei Tore aufholen. Man muss auch mal zu null spielen und kompakt stehen", so der Abwehrspieler, der im Sommer von der PSV Eindhoven nach Gelsenkirchen gewechselt war, weiter: "15 Gegentore in sieben Spielen, das ist brutal. So kann es nicht weitergehen."

WIE GEHT ES WEITER? Droht Baumgartl für seine Wutrede nun Ärger? Oder muss der Trainer gehen? Sportchef André Hechelmann kündigte zumindest eine interne Aufarbeitung an.

"Ich habe das Interview nicht live gesehen, aber ich habe es mir im Nachgang angehört. Nach dem Spiel werden aus der Emotion heraus Aussagen getroffen. Wir haben es wahrgenommen und werden das intern besprechen, es macht keinen Sinn, heute Abend oder heute Nacht weiter darüber zu sprechen", wurde Hechelmann von derWAZzitiert.