Der FC Schalke 04 tritt heute, Samstag, 27. November, in der 2. Bundesliga gegen den SV Sandhausen an. Um 13.30 Uhr pfeift der Schiedsrichter in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen an.

Die Schalker warten in der Liga seit drei Spielen auf einen Sieg. Nach den Niederlagen in Heidenheim und gegen Darmstadt sah es am vergangenen Wochenende nach einem Auswärtssieg für S04 aus, doch ein mehr als fragwürdiger Elfmeter sorgte in Bremen in der Nachspielzeit dafür, dass das Spiel doch noch 1:1 endete. Der Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz beträgt für die Königsblauen vor dem Spieltag jedoch weiterhin nur drei Punkte.

Viel weiter hinter im Klassement findet sich der SV Sandhausen wieder. Als Vorletzter kommt das Team nach Gelsenkirchen - und hat zuletzt wieder zwei Niederlagen einstecken müssen. Gegen Nürnberg und St. Pauli gab es keine Punkte - und nun wartet das dritte Top-Team in Folge auf den SV.

Gibt es mal wieder einen Sieg für die Schalker, die als klarer Favorit ins Spiel gehen? Sandhausen steht jetzt schon im Abstiegskampf schwer unter Druck, ein Punktgewinn wäre eine echte Überraschung. Gelingt die oder setzt sich S04 souverän durch? Die Informationen, wo und wie dieses Spiel in TV und LIVE-STREAM übertragen wird, folgen hier für Euch.

FC Schalke 04 vs. SV Sandhausen heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung FC Schalke 04 vs. SV Sandhausen (live auf Sky Ticket) Wettbewerb 2. Liga Anpfiff 27. November - 13.30 Uhr Spielort Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

FC Schalke 04 gegen Sandhausen heute live: Hier läuft das Spiel im TV

Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Bei der Frage, welcher Sender in Deutschland welches Spiel überträgt, gibt es in fast allen Wettbewerben keine einfachen Antworten. Bei der Bundesliga und der Champions League haben sich mehrere Anbieter die Rechte aufgeteilt. Die 2. Bundesliga bildet dabei eine erfreuliche Ausnahme. Denn hier ist es wirklich einfach, wenn es darum geht, zu erfahren, welcher Sender die Spiele aus dem deutschen Unterhaus überträgt.

Denn die einfache Antwort lautet: Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt jedes Spiel an jedem Spieltag live und in voller Länge. Zusätzlich hat Sport1 im Free-TV auch noch das Top-Spiel des Wochenendes im Angebot - also die Partie, die seit dieser Saison immer am Samstagabend stattfindet.

Da Schalke vs. Sandhausen aber schon für 13.30 Uhr und damit nicht am Abend angesetzt ist, dürfte klar sein, wo man die Begegnung live im TV schauen kann: nur bei Sky.

FC Schalke 04 vs. SV Sandhausen heute live: Das Spiel bei Sky

Nachdem geklärt ist, dass Sky das Duell aus der Veltins-Arena zeigt, kann es dann auch schon losgehen mit dem Fußball-Spaß. Nein, leider doch noch nicht. Erst einmal müsst Ihr Euch ein Abo bei Sky besorgen, denn es ist schließlich ein Pay-TV-Sender, der Geld für seine Übertragungen einnehmen will. Das kostenpflichtige Angebot hat Sky dabei in verschiedenen Paketen gebündelt.

#Aydin: @IlkayGuendogan ist wie ein großer Bruder für mich. Wir sprechen sehr häufig miteinander. Wenn ich ein gutes Spiel mache, lobt er mich. Wenn ich ein schlechtes Spiel zeige, kann ich ihn nach Tipps fragen. #S04 | #S04PK | #S04SVS pic.twitter.com/5f2on20GKG — FC Schalke 04 (@s04) November 25, 2021

Für das Spiel Schalke vs. Sandhausen benötigt Ihr das Bundesliga-Paket, in dem natürlich nicht nur diese Partie, sondern alle Spiele aus der 2. Liga enthalten sind. Darüber hinaus gibt es mit diesem Paket auch alle Duelle aus der 1. Bundesliga, die am Samstag stattfinden. Wenn Ihr an weiterem Fußball interessiert seid, dann ist vielleicht zusätzlich auch das Sport-Paket noch etwas für Euch. Mit diesem Paket bekommt Ihr die Spiele aus Englands Premier League nach Hause geliefert, darüber hinaus noch weiteren Sport wie die Formel 1 oder Eishockey aus der NHL.

Alle Infos zu den Sky-Paketen, den Kosten und noch vielem mehr gibt es hier für Euch.

Habt Ihr das Sky-Abo abgeschlossen, könnt Ihr heute um 13.30 Uhr einschalten und das Spiel zwischen Schalke und Sandhausen genießen. Die 90 Minuten aus Gelsenkirchen gibt es auf Sky Sport 4 für Euch als Einzelspiel. Wenn Ihr lieber die Zweitliga-Konferenz schauen wollt, in der auch zu den Partien zwischen Aue und Darmstadt sowie zwischen Karlsruhe und Hannover geschaltet wird, dann ist Sky Sport 3 Euer Sender.

Schalke gegen Sandhausen heute live: Das Duell aus der 2. Liga im LIVE-STREAM

Streaming ist das neue Fernsehen - das ist der Entwicklung in den vergangenen Jahren geschuldet, in der Netflix, Amazon und Co. immer stärker wurden und die altbekannten TV-Sender angriffen. Auch bei den Sport-Übertragungen erobern die Streaming-Portale immer größere Marktanteile. Da ist es wenig verwunderlich, dass es auch vom Duell zwischen Schalke und Sandhausen einen LIVE-STREAM gibt, der Euch zur Verfügung steht.

Wie bei den TV-Rechten ist es erneut Sky, das für Euch dieses Angebot bereit hält. Denn der Pay-TV-Sender hat sich auch die Rechte an der Übertragung im Internet gesichert. Beim LIVE-STREAM müsst Ihr Euch zwischen zwei Varianten entscheiden - nämlich Sky Go und Sky Ticket.

FC Schalke 04 vs. SV Sandhausen heute live: Der LIVE-STREAM mit Sky Go

Den Zugang zu Sky Go erhält jeder Sky-Kunde bereits mit dem Vertragsabschluss. Denn dann bekommt er die Zugangsdaten für Sky Go, den Streaming-Service des Pay-TV-Senders. Sky Go überträgt - einfach gesagt - das komplette, von Euch gebuchte Programm von Sky im Stream. Damit das klappt, müsst Ihr natürlich ein Abo haben und die richtigen Pakete ausgewählt haben. Den Zugang zu Sky Go bekommt Ihr hier. Wenn Ihr Euch noch einmal über die Inhalte der verschiedenen Sky-Pakete informieren wollt, dann könnt Ihr das hier tun.

🎙️ Alois #Schwartz: Simon #Terodde ist natürlich schwer in den Griff zu bekommen, er weiß wo das Tor steht. Wir dürfen ihn nicht in die Position kommen lassen und hellwach sein.#S04SVS — SV Sandhausen 1916 e.V. (@SV_Sandhausen) November 26, 2021

FC Schalke 04 gegen SV Sandhausen heute live: Der LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Die zweite Möglichkeit des Streamings bei Sky heißt Sky Ticket. Anders als bei Sky Go, das ja an das bestehende Abonnement gekoppelt ist, seid Ihr hier deutlich flexibler und könnt beispielsweise nur für einen Monat das Sky-Programm im Stream buchen.

Außerdem gibt es nicht die Unterteilung in ein Bundesliga- und ein Sport-Paket, sondern ein allumfassendes Sport-Angebot, das in diesem Fall Supersport-Ticket heißt. 29,99 Euro pro Monat kostet das Ganze - und beinhaltet nicht nur die 2. Bundesliga mit Schalke vs. Sandhausen, sondern auch die Bundesliga, die Premier League und den DFB-Pokal. Den durchschnittlichen Monatspreis kann man auch drücken, wenn man sich länger bindet: Bucht Ihr das Supersport-Ticket für ein Jahr, dann kostet Euch der Spaß nur 19,99 Euro pro Monat.

Schalke vs. Sandhausen heute live: Die Aufstellungen der Teams

Die beiden Trainer verkünden rund eine Stunde vor Spielbeginn, wen sie zum Anpfiff auf den Platz schicken. Die Startformationen findet Ihr dann hier.

