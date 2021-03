Schalke-Profi Rabbi Matondo rassistisch beleidigt

Der beim Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 unter Vertrag stehende walisische Nationalspieler Rabbi Matondo ist im Internet rassistisch beschimpft worden.

Via Twitter teilte der 20-Jährige am Sonntag ein Foto mit Beleidigungen auf Instagram und warf dem sozialen Netzwerk vor, nichts gegen solche Äußerungen zu tun.

And it continues... another week of @instagram doing absolutely nothing about racial abuse. My insta will get taken down if I post any clips from my games though... #priorities pic.twitter.com/TbIrH1aPqy