Schalke 04, News und Gerüchte: Leichte Entwarnung bei Kabak, Kutucu hadert mit Remis gegen Paderborn

Kabak ist nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung glimpflich davongekommen. Kutucu hadert mit dem Remis gegen Paderborn. Alle News zu S04.

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Schlusslicht Paderborn am vergangenen Wochenende hadert der weiterhin mit dem Ausgang der -Partie.

Ahmed Kutucu betont, dass die Königsblauen eigentlich den Anspruch haben sollten, den Tabellenletzten zu bezwingen.

Derweil gibt es im Hinblick auf den verletzt ausgewechselten Ozan Kabak leichte Entwarnung: Der türkische Innenverteidiger hat sich gegen Paderborn "nur" eine Oberschenkelzerrung zugezogen.

FC Schalke 04: Leichte Entwarnung bei Ozan Kabak - Oberschenkelzerrung bestätigt

Der türkische Nationalspieler Ozan Kabak vom FC Schalke 04 hat sich beim 1:1-Remis gegen den eine Oberschenkelzerrung zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung, wie die Königsblauen am Dienstag via Twitter bestätigten.

Dementsprechend haben sich erste Befürchtungen, wonach der Innenverteidiger bis zu vier Wochen pausieren müsse, nicht bestätigt.

ℹ️ Die MRT-Untersuchung bei @ozankabak4 ergab eine Zerrung im rechten Oberschenkel.



Wann er wieder ins Training einsteigen kann, wird sich im Verlauf dieser Woche erweisen.#S04 | 🔵⚪️ | #InfoTweet pic.twitter.com/Rnheljqit1 — FC Schalke 04 (@s04) February 10, 2020

Schalke-Angreifer Ahmed Kutucu hadert nach Remis: "Müssen Anspruch haben, zu gewinnen"

Schalkes Angreifer Ahmed Kutucu haderte nach dem 1:1-Remis gegen SC Paderborn am vergangenen Wochenende mit der vergebenen Chance auf einen Heimsieg.

"Es ist sehr schade, dass wir die Partie nicht gewonnen haben", sagte der 19-Jährige, der die Knappen nach seiner Einwechslung zunächst in Führung gebracht hatte, auf der Vereinshomepage.

"Natürlich müssen wir den Anspruch haben, gegen den Tabellenletzten zu gewinnen. Wir wissen aber auch, dass Paderborn ein Gegner ist, der viel läuft und gut in die Zweikämpfe geht. Sie könnten viel weiter oben in der Tabelle stehen, als sie es derzeit tun."

FC Schalke 04 - David Wagner nach Remis gegen Paderborn: "Dass wir Probleme haben, ist offensichtlich"

Trainer David Wagner vom FC Schalke 04 hadert nach dem 1:1-Untenschieden gegen den SC Paderborn mit der Leistung seiner Mannschaft. Dabei störte ihn vor allem das Zusammenspiel der Knappen im letzten Spielfelddrittel.

"Ich glaube das war keine gute erste Halbzeit von uns. Insbesondere was Entscheidungsfindung betrifft, haben wir es kompliziert gemacht. Zielstrebigkeit hatten wir da auch nicht", erklärte der 48-Jährige auf der Pressekonferenz nach dem Remis gegen den Aufsteiger.

In der zweiten Halbzeit habe sich Wagners Team deutlich gesteigert, doch es fehlte das zweite Tor. Der Deutsch-Amerikaner erklärte dazu: "Dass wir Probleme haben, ist offensichtlich. Wir werden weiter Lösungen suchen."

Beim Duell mit dem SCP brachte Ahmed Kutucu die Königsblauen in der 63. Minute in Führung. Anschließend zog sich Schalke etwas zurück, ehe Klaus Gjasula die Nachlässigkeit von S04 nach einer Ecke eiskalt bestrafte und zum 1:1-Enstand einköpfte.

Bericht: Schalke-Verteidiger Ozan Kabak besitzt wohl Ausstiegsklausel ab 2021

Schalke 04 droht offenbar ein vorzeitiger Abschied seines Innenverteidigers Ozan Kabak. Der Vertrag des 19-Jährigen soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 45 Millionen Euro beinhalten, die nach der Saison 2020/21 gezogen werden kann. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Zuletzt hatte der türkische Nationalspieler in einem Interview mit beIN Sports durchblicken lassen, sich vorstellen zu können, eines Tages in die Premier League zu wechseln: "Zwei oder drei weitere Jahre in dieser Liga wären kein Zeitverlust für mich", betonte Kabak mit Blick auf die Bundesliga, ehe er hinzufügte: "Danach möchte ich gerne in die Premier League oder zu einem der Top-10-Vereine in Europa wechseln."