Schalke, Mainz und Wolfsburg angeblich an Chelsea-Youngster dran

Die Bundesliga ist für die Talente aus England zum Karriere-Sprungbrett geworden. Jetzt soll der nächste Youngster vor einem Wechsel stehen.

Mit dem , dem und dem FSV sollen gleich drei Bundesligisten am Chelsea-Nachwuchsspieler Daishawn Redan interessiert sein. Das berichtet die englische Zeitung Daily Mail. Demnach könnte das Trio dem 18-Jährigen Einsatzzeiten auf hohem Niveau bieten, die er bei den Blues aller Voraussicht nach in naher Zukunft nicht bekommen würde.

Dem Bericht zufolge will Chelsea das Talent zunächst nur ausleihen, während die Bundesligisten Redan gerne sofort kaufen würden. Die Blues seien davon überzeugt, dass Redan bei einer Ausleihe entweder auf Einsätze in der eigenen Ersten vorbereitet werden könne oder er seinen Marktwert für einen späteren Verkauf erhöhen könne.

Dortmunds Sancho als großes Vorbild

Für die englischen Klubs ist Borussia Dortmunds Jadon Sancho das Paradebeispiel für eine positive Entwicklung, die ein Jugendspieler aus in der durchmachen kann. Der BVB sicherte sich die Dienste des Flügelspielers für weniger als zehn Millionen Euro - mittlerweile ist Sancho ein Vielfaches davon wert.

Der Niederländer Redan kam in der abgelaufenen Saison in der UEFA auf acht Scorerpunkte (fünf Tore, drei Assists) in acht Spielen.