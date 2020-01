Schalke und Leipzig angeblich an Nachwuchskeeper von Olympique Nimes dran

Frankreichs Juniorennationaltorhüter Amjhad Nazih hat einem Bericht zufolge das Interesse des FC Schalke 04 und von RB Leipzig geweckt.

Der und sind offenbar an Torhüter Amjhad Nazih von Olympique interessiert. Das berichtet die französische Sport-Tageszeitung L'Equipe.

Die beiden Bundesligisten hätten sich bereits bei Nimes nach dem 17-jährigen Keeper erkundigt, der bislang nur in der zweiten Mannschaft der Franzosen zum Einsatz gekommen ist.

Mit zur EM und WM

In den Fokus von S04 und RB dürfte Nazih vor allem durch die Tatsache geraten sein, dass er für Frankreichs U17-Nationalteam im vergangenen Jahr an der Europameisterschaft in Irland und der Weltmeisterschaft in teilnahm. Dort war er allerdings nur Ersatzmann.