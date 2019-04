Schalke 04 vs. TSG Hoffenheim: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER, Aufstellungen – die Übertragung der Bundesliga

Im Abstiegskampf ist Schalke gegen Hoffenheim gefordert. Wir erklären Euch, wie Ihr das Spiel im LIVE-STREAM und TV sehen könnt.

Am Samstag kommt es in der zu einem Kracher in der Gelsenkirchener Veltins-Arena. Der empfängt die TSG . Wie Ihr das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt, verrät euch Goal.

Bislang gelang es dem FC Schalke 04 nicht, sich endgültig aus der Abstiegszone zu befreien. Trotz Trainerwechsel und somit Huub Stevens an der Seitenlinie konnten die Knappen nur einen Punkt aus den letzten drei Spielen holen. S04 steht mit 27 Zählern auf dem 15. Tabellenplatz, nur sechs Punkte trennen die Schalker damit vom Relegationsplatz.

Für den Gegner aus Hoffenheim läuft es momentan deutlich besser. Trainer Julian Nagelsmann holte mit seiner Mannschaft aus den letzten fünf Ligaspielen 13 Punkte und befindet sich somit auf dem sechsten Tabellenplatz. Ein Sieg auf Schalke würde die Sinsheimer noch näher an die begehrten Champions-League-Plätze bringen.

Das Spiel ist für beide Mannschaften also von großer Wichtigkeit und man darf gespannt sein, ob Julian Nagelsmann dem Routinier Huub Stevens die wichtigen Punkte abknöpfen kann. Das letzte Duell beider Mannschaften endete 1:1-Unentschieden.

FC Schalke vs. TSG Hoffenheim: Alle Infos zum Bundesligaspiel

Duell FC Schalke vs. TSG Hoffenheim Datum Samstag, 20. April 2019 | 20.30 Uhr Ort Veltins-Arena, Gelsenkirchen ( ) Zuschauer 62.271 Plätze

FC Schalke vs. TSG Hoffenheim heute live im TV sehen

Die Live-Spiele der Bundesliga sind fast ausschließlich im Pay-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky und der Sportsender Eurosport besitzen alle exklusiven Übertragungsrechte für die aktuelle Bundesliga-Saison. Letzterer überträgt die Live-Spiele im Pay-TV auf Eurosport 2 HD Xtra.

Das heutige Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Schalke und der TSG Hoffenheim wird live von Eurosport übertragen. Selbstverständlich strahlt Eurosport das Live-Spiel im TV aus. Analysen und Vorberichte sind im Vorfeld im Free-TV bei Eurosport 1 zu sehen.

Beginn der Vorberichterstattung ist um 19.30 Uhr und wird von Jan Henkel moderiert. Zusammen mit Experte Matthias Sammer analysiert er die beiden Mannschaften, bevor um 20.30 Uhr der Ball in der Veltins-Arena rollt.

Wer sich übrigens fragt, warum das Spiel zwischen Schalke und Hoffenheim zur ungewohnten Zeit am Samstagabend um 20.30 Uhr übertragen wird, findet seine Antwort im Osterfest. Da am Karfreitag keine Bundesligaspiele ausgetragen werden, hat die DFL das Freitagsspiel auf Samstag verlegt.

FC Schalke vs. TSG Hoffenheim: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, das Spiel live im TV zu sehen, könnt Ihr jederzeit auf den LIVE-STREAM von Eurosport, dem Eurosport Player, zugreifen.

Es gilt jedoch zu beachten, dass der Eurosport Player nur mit einem Eurosport-Abonnement benutzbar ist. Der Eurosport Player ist für 4,99 Euro pro Monat im Jahres-Pass für 12 Monate erhältlich.

Mit dem Eurosport Player könnt Ihr das Bundesligaspiel zwischen Schalke und Hoffenheim überall auch von unterwegs schauen. Schlüssel dazu ist die Eurosport-Player-App, die in zahlreichen Stores zum Download bereitsteht (zum Beispiel Apple-Store oder Google-Play-Store).

Alternative zur Anmeldung beim Eurosport-Player ist der Amazon-Channel. Entscheidet Ihr Euch für die Buchung des Channels, könnt ihr das Programm Eurosport 2HD Xtra ebenfalls empfangen und Schalke gegen Hoffenheim genießen.

FC Schalke vs. TSG Hoffenheim: So seht ihr die Highlights noch heute

Solltet Ihr das Spiel verpasst haben, habt ihr eine tolle Möglichkeit, die Highlights zu genießen. Der Streamingdienst DAZN stellt den Usern bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie die Highlights der Partie zwischen dem FC Schalke und der TSG Hoffenheim zur Verfügung.

DAZN hat aber noch viele weitere Vorteile für alle Sportbegeisterten. So zeigt der Streamingdienst neben Spitzenfußball aus der und , auch noch Spiele der Premier League, , und der Primera Division. Zudem kommen Besitzer eines DAZN-Abonnements noch in den Genuss von Sportarten wie Tennis, Boxen, UFC, NHL, NBA, NFL oder auch Baseball.

FC Schalke vs. TSG Hoffenheim heute im LIVE-TICKER

Auch der Bundesliga-Anhänger ohne Zugriff auf LIVE-STREAMS und TV kann auf dem neuesten Stand bleiben. So bietet der Goal-Liveticker die gesamte Begegnung zwischen Schalke und Hoffenheim in voller Länge an und tickert alle Wechsel, Verwarnungen, Tore in Echtzeit.

Neben allen wichtigen Infos zu spielentscheidenen Situationen versorgt Euch der zuständige Tickerer zusätzlich auch mit spannenden Fakten und Statistiken rund um Hoffenheim und Schalke.

FC Schalke vs. TSG Hoffenheim: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Sowohl Schalke als auch Hoffenheim müssen auf einige ihrer Leistungsträger verzichten. Schalke wird ohne Steven Skrzybski (muskuläre Probleme im Oberschenkel) auskommen müssen, Mark Uth (Adduktorenverletzung) und Alessandro Schöpf (Außenbandriss) fallen ebenfalls aus. Julian Nagelsmann fehlt Dennis Geiger, Lukas Rupp, Robin Hack und Joelinton verletzungsbedingt.

Schalke 04:

Nübel - Stambouli, Sane, Nastasic - D. Caligiuri, Bentaleb, Oczipka - Serdar, McKennie - Kutucu, Burgstaller

TSG Hoffenheim:

Baumann - Kaderabek, Vogt, Hübner, Schulz - Grillitsch - Demirbay, Amiri - Kramaric - Szalai, Belfodil

FC Schalke vs. TSG Hoffenheim: Der direkte Vergleich

FC Schalke (wettbewerbsübergreifend 22 Duelle) TSG Hoffenheim 8 Siege 8 6 Remis 6 8 Niederlagen 8 36 Erzielte Tore 29

FC Schalke vs. TSG Hoffenheim: Die Opta-Fakten zur Bundesliga-Partie heute