Schalkes Amine Harit nennt Zlatan Ibrahimovic als besten Gegenspieler: "Er kann alles"

Schalkes Amine Harit hat trotz seiner jungen Jahre bereits gegen die ganz Großen gespielt. Von Zlatan Ibrahimovic war er besonders beeindruckt.

Schalkes Amine Harit hat Milan-Superstar Zlatan Ibrahimovic als seinen härtesten Gegenspieler bezeichnet.

"Er ist schnell, robust, technisch stark, kann gut schießen - er kann alles", schwärmte der 22-Jährige vom schwedischen Top-Stürmer im Exklusiv-Interview mit Goal und SPOX.

Amine Harit: Zlatan Ibrahimovic "hat mich beeindruckt"

Besonders angetan war Harit davon, was für eine Leistung der Schwede in seinem Alter bringt. "Mich hat das beeindruckt, vor allem weil er damals schon über 30 Jahre alt war. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie gut er erst mit 25, 26 gewesen sein muss", so der Marokkaner über seine Begegnungen mit Ibrahimovic.

Der -Rückkehrer sei "eine große Persönlichkeit, bis heute. Auch jetzt noch mit 38 Jahren bei Milan zu spielen - Respekt!", schloss er.