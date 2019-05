Schalke-Fans mit großer Choreographie für verstorbenen Rudi Assauer

Die Fans des FC Schalke 04 ehren den kürzlich verstorbenen Rudi Assauer. Vor dem Spiel gegen Augsburg zeigten die Anhänger eine Choreographie.

Mit einer großen Choreographie über die gesamte Nordkurve haben die Fans des Bundesligisten Schalke 04 nochmals an die im Februar verstorbene Klub-Ikone Rudi Assauer erinnert. "Malocher, Macho, Manager", stand auf einem großen Transparent, das vor dem Heimspiel gegen den entrollt wurde.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In der Mitte der Kurve war ein Plakat zu sehen, das Assauer mit Zigarre im Mund und UEFA-Pokal-Trophäe über der Schulter zeigte.

Der langjährige Manager der Schalker, der am 6. Februar nach langer Krankheit verstorben war, wäre am 30. April 75 Jahre alt geworden. Auch während der Anfangsphase des Spiels am Sonntag gegen den FCA waren immer wieder laute Rudi-Assauer-Rufe aus der Kurve zu hören.