Schalke-Fan tot im Trainingslager in Österreich aufgefunden

Traurige Nachricht aus Österreich: Am Rande des Trainingslagers des FC Schalke 04 in Mittersill wurde ein Fan tot aufgefunden.

Ein 50 Jahre alter Fan des FC Schalke 04 ist in Mittersill, dem Ort des Trainingslagers der Königsblauen in Österreich, tot aufgefunden worden. Das bestätigte der Bundesliga-Aufsteiger am Donnerstag auf Twitter.

Die Todesursache ist noch unklar, laut Bild gibt es allerdings keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

Der Schalker Kader und die Fans am Rande des Trainingsplatzes hielten eine Schweigeminute ab.

Traurige Nachrichten für die Schalker Vereinsfamilie: Im Trainingslager in Mittersill ist aus noch ungeklärten Gründen ein Anhänger der Königsblauen verstorben. Der FC Schalke 04 ist in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihnen. pic.twitter.com/f7kaZEzVRR — FC Schalke 04 (@s04) July 14, 2022

Rund 1000 Schalke-Anhänger sollen die Mannschaft ins Trainingslager nach Österreich begleitet haben.