Berater von Schalkes Alexander Nübel schließt Wechsel im Sommer aus: "Wenn der Verein sagt, er bleibt, dann bleibt er"

Alexander Nübel wird Schalke wohl über den Sommer hinaus erhalten bleiben. Sein Berater verweist auf den Vertrag des U21-Nationaltorhüters.

U21-Nationaltorhüter Alexander Nübel wird nach Aussage seines Beraters Stefan Backs den Bundesligisten Schalke 04 in der laufenden Transferperiode aller Voraussicht nach nicht mehr verlassen. "Alex hat einen Vertrag bis 2020, und wenn der Verein sagt, er bleibt, dann bleibt er", sagte Backs am Samstag in der ARD-Sendung Sportschau Thema.

Erst Mitte Juli hatte S04-Sportvorstand Jochen Schneider einem Wechsel des 22 Jahre alten Schlussmanns, der unter anderem von Rekordmeister Bayern München umworben wird, einen Riegel vorgeschoben: "Ja, das schließe ich aus." Schneider erklärte weiter: "Unser Ziel ist es, mit ihm den Vertrag zu verlängern. Daran arbeiten wir."