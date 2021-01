Schalke 04 leiht William vom VfL Wolfsburg aus

Schalke 04 hat einen neuen Rechtsverteidiger: Vom VfL Wolfsburg wird der Brasilianer William an die Königsblauen bis zum Saisonende verliehen.

Der leiht Rechtsverteidiger William bis Saisonende von -Konkurrent aus. Das gaben beide Vereine am Montagnachmittag offiziell bekannt.

Ob im Sommer eine Kaufoption besteht, wurde nicht kommuniziert. "Durch die Verpflichtung von William schließen wir die offene Planstelle auf der Position des rechten Verteidigers. Unser Trainer Christian Gross verfügt mit ihm und Timo Becker nun über zwei ganz unterschiedliche Typen, die diese Position je nach Bedarf ausfüllen können“, wird Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider zitiert.

Schalke 04: Debütiert William am Samstag gegen Bremen?

William hatte sich im Februar 2020 einen Kreuzbandriss zugezogen und konnte sich in der Hinrunde dieser Saison nicht zurück in die Startelf des VfL spielen. Bis dato kam der 25-jährige Brasilianer in 2020/21 erst auf zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga. Sein Debüt für Schalke könnte er schon am Samstag (15:30 Uhr im LIVE-TICKER) im Spiel bei feiern.

William war 2017 von Internacional Porto Alegre nach Wolfsburg gewechselt und hat bisher insgesamt 71 Bundesligaspiele absolviert. Sein Vertrag beim VfL ist noch bis 2022 datiert.