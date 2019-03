Schalke 04 verlängert Vertrag mit Guido Burgstaller

Bundesligist Schalke 04 hat den Vertrag mit Angreifer Guido Burgstaller vorzeitig verlängert. Der neue Vertrag läuft nun bis 2022.

Der abstiegsbedrohte -Klub hat den Vertrag mit Angreifer Guido Burgstaller um zwei Jahre bis 2022 verlängert. Dies gaben die Königsblauen am Dienstagmittag bekannt.

"Es ist ein tolles Zeichen von Guido, sich in dieser schwierigen Situation so klar zum Verein zu bekennen“, erklärte Sportvorstand Jochen Schneider. "Wir freuen uns, dass er seine Zukunft ganz eindeutig auf Schalke sieht."

Burgstaller seit Januar 2017 bei Schalke 04

Burgstaller war im Januar 2017 vom damaligen Zweitligisten nach Gelsenkirchen gewechselt und erzielte in 88 Pflichtspielen bislang 28 Tore.

"Ich bin überglücklich, denn es bedeutet mir sehr viel, auch in den kommenden Jahren Teil von Schalke 04 zu sein", freute sich der Österreicher. "Wichtig ist für uns nun allein, dass wir in diesen für den Club aktuell schwierigen Zeiten alles tun, um uns in der Bundesliga aus unserer ernsten Lage zu befreien."